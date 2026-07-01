Fortunato Varrà è il nuovo direttore sportivo del Catania: ora è ufficiale

Era una delle indiscrezioni più insistenti delle ultime settimane e, dopo giorni di attesa, è arrivata anche l’ufficialità. Il Catania Football Club ha annunciato la nomina di Fortunato Varrà come nuovo direttore sportivo, affidandogli uno dei ruoli chiave nella costruzione del progetto tecnico rossazzurro per le prossime stagioni.

La società etnea ha comunicato che il dirigente ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2028, confermando così la volontà del club di dare continuità e stabilità al percorso di crescita avviato dalla proprietà guidata da Rosario Pelligra.

La scelta di Varrà arriva al termine di settimane caratterizzate da numerose indiscrezioni di mercato. Il suo nome era infatti circolato con insistenza negli ambienti calcistici, ma soltanto nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale da parte del club.

Per il nuovo direttore sportivo si apre adesso una fase particolarmente delicata. Sarà lui, infatti, a guidare le strategie di mercato del Catania, lavorando in stretta sinergia con l’area tecnica per costruire una squadra competitiva in vista della nuova stagione.

Tra gli obiettivi ci saranno la definizione della rosa, la gestione delle trattative in entrata e in uscita e la programmazione sportiva di un club che punta a consolidare il proprio percorso di crescita.

Nel comunicato ufficiale diffuso dalla società, il presidente Rosario Pelligra e tutto il Catania Football Club hanno rivolto al dirigente un messaggio di benvenuto e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

L’arrivo di Varrà rappresenta uno dei primi tasselli della nuova organizzazione societaria in vista della stagione 2026-2027 e sarà seguito con particolare attenzione da una tifoseria un po’ stanca, che attende ora le prime mosse sul mercato.

Dopo settimane di indiscrezioni, dunque, il Catania volta pagina anche dal punto di vista dirigenziale: Fortunato Varrà è ufficialmente il nuovo direttore sportivo rossazzurro e avrà il compito di guidare la costruzione della squadra per i prossimi anni.