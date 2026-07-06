Catania capitale della vulcanologia: oltre 300 scienziati da tutto il mondo per la Conferenza Alfred Rittmann

Dal 7 al 9 luglio Catania diventa il punto di riferimento internazionale per la ricerca vulcanologica ospitando la 7ª Conferenza Alfred Rittmann, uno degli appuntamenti scientifici più importanti dedicati allo studio dei vulcani, del monitoraggio geofisico e della mitigazione del rischio naturale.

Ad accogliere oltre 300 ricercatori, studiosi ed esperti provenienti da numerosi Paesi sarà il suggestivo Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, dove per tre giorni si farà il punto sullo stato dell’arte della ricerca scientifica in un settore cruciale per territori come la Sicilia, da sempre legati alla presenza dell’Etna e degli altri vulcani attivi del Mediterraneo.

La conferenza, organizzata congiuntamente dall’Associazione Italiana di Vulcanologia (AIV), dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dall’Università di Catania e dalla International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI), rappresenta dal 2009 un importante momento di confronto per la comunità scientifica internazionale.

Nel corso delle sessioni saranno affrontati temi di grande attualità: dai processi di formazione e risalita dei magmi alla valutazione della pericolosità delle eruzioni esplosive ed effusive, fino alle più innovative tecnologie per il monitoraggio dei vulcani. Particolare attenzione sarà dedicata all’impiego dell’intelligenza artificiale nella sorveglianza dei fenomeni vulcanici e agli studi sulla percezione del rischio nelle aree esposte, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e la sicurezza delle comunità.

L’evento è dedicato ad Alfred Rittmann, tra i padri della vulcanologia moderna, scienziato che ha legato una parte significativa della propria attività accademica e scientifica proprio a Catania, contribuendo allo sviluppo degli studi sui vulcani e alla nascita dell’Istituto Internazionale di Vulcanologia.

Per una città che vive quotidianamente il rapporto con l’Etna, la Conferenza Rittmann rappresenta molto più di un appuntamento accademico: è un’occasione per valorizzare il ruolo di Catania come laboratorio naturale di ricerca, innovazione e cooperazione scientifica internazionale.

In un periodo in cui il cambiamento climatico e i rischi naturali richiedono strumenti sempre più avanzati di previsione e gestione, il confronto tra esperti provenienti da tutto il mondo assume un valore strategico, contribuendo a trasformare la conoscenza scientifica in un elemento fondamentale per la tutela del territorio e delle popolazioni.