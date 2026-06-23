La brioche col tuppo, regina della colazione siciliana: tradizione e segreti della preparazione

Soffice, profumata e inconfondibile nella sua caratteristica forma sormontata da una piccola “cupoletta”, la brioche col tuppo rappresenta uno dei simboli più amati della gastronomia siciliana. Immancabile accanto a una granita nelle calde giornate estive, ma apprezzata tutto l’anno anche a colazione o come golosa merenda, questa specialità racconta una storia fatta di tradizione, artigianalità e sapienza pasticcera.

Il nome deriva proprio dal “tuppo”, la piccola sfera di impasto posta sulla sommità della brioche che ricorda l’antica acconciatura raccolta delle donne siciliane. Un dettaglio estetico che nel tempo è diventato il tratto distintivo di uno dei prodotti da forno più rappresentativi dell’isola.

Gli ingredienti della tradizione

La preparazione della brioche col tuppo richiede ingredienti semplici ma di qualità. Farina, latte, uova, zucchero, burro e lievito costituiscono la base dell’impasto. A questi si aggiungono spesso aromi naturali come vaniglia, scorza d’arancia o scorza di limone, che conferiscono il caratteristico profumo agrumato tipico della pasticceria siciliana.

L’equilibrio tra gli ingredienti è fondamentale per ottenere una consistenza soffice e leggera, capace di mantenersi morbida anche dopo la cottura.

La lavorazione

Il procedimento inizia con la preparazione dell’impasto, lavorato fino a raggiungere una consistenza liscia ed elastica. Dopo una prima fase di lievitazione, che può durare diverse ore, l’impasto viene suddiviso in porzioni.

Ogni brioche viene modellata creando una sfera principale e una più piccola che andrà a formare il caratteristico tuppo. Le due parti vengono unite con cura prima di essere lasciate nuovamente lievitare.

Questa seconda lievitazione è determinante per ottenere il tipico volume e la morbidezza che contraddistinguono il prodotto finale.

La cottura

Prima di essere infornate, le brioche vengono spennellate con tuorlo d’uovo o latte, operazione che permette di ottenere la classica superficie dorata e lucida.

La cottura avviene generalmente a temperatura moderata per circa 15-20 minuti, fino a quando le brioche assumono una colorazione uniforme e invitante. Una volta sfornate, vengono lasciate raffreddare conservando la loro fragranza e morbidezza.

Il matrimonio perfetto con la granita

Se esiste un abbinamento capace di rappresentare l’estate siciliana, è certamente quello tra granita e brioche col tuppo. Che sia al limone, mandorla, gelsi, pistacchio o caffè, la granita trova nella morbidezza della brioche il complemento ideale.

Molti siciliani amano staccare il tuppo e utilizzarlo come primo assaggio, immergendolo direttamente nella granita. Un piccolo rituale che si tramanda da generazioni e che costituisce parte integrante dell’esperienza gastronomica.

Un simbolo dell’identità siciliana

Oggi la brioche col tuppo è molto più di un semplice prodotto da forno. È un elemento identitario della cultura gastronomica dell’isola, capace di raccontare tradizioni, sapori e gesti quotidiani che si tramandano nel tempo.

Dalle pasticcerie storiche alle moderne gelaterie artigianali, la sua presenza continua a rappresentare un ponte tra passato e presente, confermando come le ricette più semplici siano spesso quelle che custodiscono il patrimonio culturale più autentico.

Soffice, profumata e irresistibile, la brioche col tuppo continua così a conquistare residenti e turisti, mantenendo vivo uno dei simboli più dolci e amati della Sicilia.

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