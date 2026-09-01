Avola, la Settimana della Famiglia accende settembre tra sport, arte, tradizioni e sapori

L’Estate Avolese prosegue anche a settembre con una nuova settimana dedicata alle famiglie, alla socialità e alla valorizzazione delle tradizioni del territorio. Dall’1 al 6 settembre, Avola ospita la Settimana della Famiglia, sei giorni di appuntamenti pensati per grandi e piccoli, inseriti nel ricco calendario di iniziative che accompagna la stagione estiva della città.

Giochi, spettacoli, laboratori, teatro, musica, artisti di strada e artigiani animeranno diversi momenti della settimana, creando occasioni di incontro e condivisione per famiglie e visitatori. Un programma che punta a trasformare gli spazi della città in luoghi da vivere insieme, attraverso esperienze capaci di coinvolgere generazioni diverse.

Tra gli appuntamenti trova spazio anche la presentazione dei bozzetti del Carnevale Storico Avolese 2027, uno sguardo rivolto già alla prossima edizione di una delle manifestazioni più identitarie della città. Un momento nel quale creatività e tradizione si incontrano, offrendo al pubblico un’anteprima delle idee che prenderanno forma nei prossimi mesi.

Dal 4 al 6 settembre sarà inoltre protagonista la prima edizione di Avola in Sale, iniziativa dedicata all’arte e all’identità del territorio attraverso quattro opere realizzate con il sale. Un materiale profondamente legato alla storia e alla cultura locale diventa così elemento artistico, trasformandosi in forme e rappresentazioni capaci di raccontare Avola attraverso uno sguardo originale.

Lo sport accompagnerà invece l’inizio della settimana con la quarta edizione di Bici in Città. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 19 in Piazza Umberto I, punto di partenza di una passeggiata dedicata al movimento e alla scoperta della città sulle due ruote.

Prima della partenza sarà possibile visitare le Catacombe della Chiesa Madre, aggiungendo alla dimensione sportiva anche quella culturale. Una volta in sella, il percorso porterà i partecipanti a vivere Avola da una prospettiva diversa, attraverso le sue strade e i suoi luoghi, in un’atmosfera pensata per essere condivisa.

Il programma guarda anche ai sapori e alle eccellenze gastronomiche del territorio.

Domenica 6 settembre, al Centro Giovanile Falcone e Borsellino, sarà protagonista Mani in pasta con la mandorla di Avola, appuntamento dedicato a uno dei prodotti simbolo della città e della tradizione dolciaria siciliana.

Un laboratorio nel quale manualità, creatività e cultura gastronomica si incontrano, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere più da vicino la mandorla di Avola attraverso un’esperienza concreta e coinvolgente. Le mani in pasta diventano così uno strumento per riscoprire sapori, gesti e conoscenze che appartengono alla memoria del territorio e che possono essere trasmessi anche alle nuove generazioni.

Proprio la condivisione rappresenta il filo conduttore della Settimana della Famiglia, inserita nella più ampia programmazione dell’Estate Avolese.

Una settimana nella quale il divertimento incontra la cultura, lo sport dialoga con la storia, l’arte si lega all’identità del territorio e la gastronomia diventa occasione di incontro.

Avola saluta così l’estate guardando alle famiglie e alla voglia di vivere insieme la città, attraverso un calendario capace di alternare intrattenimento e tradizione.

Dalle biciclette alle opere realizzate con il sale, dai laboratori agli spettacoli, dagli artisti di strada alla scoperta della mandorla di Avola, i primi giorni di settembre diventano un’altra occasione per ritrovarsi e continuare a vivere l’Estate Avolese.

Una festa fatta di persone, creatività, tradizioni e nuove esperienze, con la famiglia al centro di una città che anche a settembre continua a raccontare la propria identità attraverso la partecipazione e la condivisione.