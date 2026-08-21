Avola, il Borgo Marinaro si accende con il Sicily Beer Fest

Il profumo del mare si mescola a quello delle specialità siciliane, mentre il Borgo Marinaro di Avola si trasforma, per quattro serate, in un grande spazio dedicato al gusto, alla musica e alla convivialità. È iniziata giovedì 20 agosto la nuova edizione del Sicily Beer Fest, appuntamento dedicato alle birre artigianali e alle eccellenze gastronomiche dell’Isola.

Fino a domenica 23 agosto, ogni sera a partire dalle 18, il borgo diventa il punto d’incontro per residenti e visitatori alla ricerca di una serata da vivere lentamente, lasciandosi accompagnare dai sapori del territorio e dalle note della musica dal vivo.

Tra gli stand è possibile scoprire alcune delle produzioni artigianali siciliane, conoscere birrifici legati al territorio e assaporare le proposte dello street food, in un percorso che mette insieme tradizione, creatività e identità siciliana. Tutto questo con il mare di Avola a fare da cornice e i tramonti estivi a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera.

Dopo la serata inaugurale, il programma musicale prosegue venerdì 21 agosto con gli Enna Massive, pronti a portare sul palco sonorità reggae e dancehall. Sabato 22 agosto sarà invece la volta dei Qbeta, con il loro viaggio musicale tra etno, funk e suggestioni mediterranee. A chiudere la manifestazione, domenica 23 agosto, sarà la Revolution Blues Band, protagonista dell’ultima serata del festival.

Il Sicily Beer Fest diventa così un altro modo per vivere il Borgo Marinaro, quando la giornata lascia spazio alla sera e Avola si racconta attraverso i suoi sapori, la musica e quella capacità tutta siciliana di trasformare un incontro in un momento da ricordare.

Fino a domenica, dalle 18, l’appuntamento è quindi al Borgo Marinaro di Avola, per brindare all’estate con una Sicilia da

assaporare, ascoltare e vivere.

link togel

jacktoto

situs slot

jacktoto

jacktoto

link slot

situs togel

situs togel

jacktoto