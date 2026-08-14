ROCK-ARO DJ torna ad Avola il 14 agosto: dopo l’ennesimo sold out con Cristiano Malgioglio, il Ferragosto Celebration al Parco Robinson

Il Ferragosto ad Avola si prepara ad accendere le sue luci con una serata che avrà un sapore ancora più speciale per uno dei protagonisti della scena musicale avolese. Il 14 agosto, al Parco Robinson, ROCK-ARO DJ sarà protagonista del Ferragosto Festival Celebration, tornando a esibirsi nella sua città dopo una stagione vissuta tra grandi palchi, piazze gremite e importanti collaborazioni.

L’appuntamento arriva al termine di un’estate particolarmente intensa per il DJ avolese, reduce dall’ennesimo successo al fianco di Cristiano Malgioglio. L’ultimo traguardo è arrivato a Cianciana, in provincia di Agrigento, dove il concerto dell’artista ha registrato l’ennesimo sold out davanti a una piazza gremita.

Ad aprire la serata è stato proprio ROCK-ARO DJ, con un DJ set capace di accompagnare il pubblico verso il live di Malgioglio e confermare quel sodalizio artistico che, appuntamento dopo appuntamento, continua a conquistare il pubblico siciliano.

Una collaborazione che ha contribuito ad ampliare ulteriormente il percorso di ROCK-ARO DJ, ormai protagonista di una dimensione musicale che supera i confini dell’Isola. Le sue performance lo hanno infatti portato anche all’estero, dagli Emirati Arabi alla Turchia, dall’Egitto fino all’Asia, costruendo una carriera sempre più ricca di esperienze e contaminazioni.

Ma tra un grande palco e una nuova destinazione, arriva adesso il momento di tornare a casa.

Il 14 agosto sarà Avola ad accogliere ROCK-ARO DJ, in occasione del Ferragosto Festival Celebration al Parco Robinson. Una serata che assume un significato particolare proprio perché lo vedrà protagonista nella città che rappresenta le sue radici, davanti a un pubblico che ne ha seguito la crescita artistica.

Dopo le piazze gremite e i palchi internazionali, il DJ avolese torna dunque nella sua città per una notte pensata per celebrare il Ferragosto attraverso musica, energia e spettacolo.

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