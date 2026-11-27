Musica, prosa, danza e cabaret: il fine settimana dal 27 al 29 novembre 2026 propone un calendario ricco di appuntamenti in Sicilia. Da Catania a Palermo, passando per Messina e Taormina, ecco alcuni degli eventi in programma per chi vuole trascorrere il weekend tra cultura, intrattenimento e spettacolo.

La musica sarà protagonista con concerti jazz, recital lirici e appuntamenti sinfonici, mentre i palcoscenici dei teatri siciliani ospiteranno commedie, opere, spettacoli di danza e rappresentazioni ispirate ai grandi classici della letteratura. Non mancheranno le occasioni per sorridere con il cabaret e riscoprire la tradizione teatrale dell’Isola.

Catania e provincia: jazz, teatro e danza

Il fine settimana catanese si apre venerdì 27 novembre con diversi appuntamenti teatrali. Al Teatro Verga, nell’ambito della programmazione del Teatro Stabile di Catania, arriva Orlando, La Commedia, adattamento ispirato al celebre romanzo di Virginia Woolf, in scena fino a domenica 29 novembre. Al Teatro Vitaliano Brancati proseguono invece le repliche di Barberia, spettacolo teatrale e musicale che chiude il proprio ciclo di rappresentazioni.

Al Teatro Angelo Musco spazio alla comicità con U Contra, commedia brillante di Nino Martoglio interpretata da Eduardo Saitta, in programma fino a domenica 29 novembre alle 21. Ultime repliche anche per questo appuntamento. Venerdì sera, alle 21, il Piccolo Teatro della Città ospita (Di)Speranza, mentre al Teatro Metropolitan è in programma Pasticci & Bisticci.

Sabato 28 novembre la musica torna protagonista con Nessun Dorma! – House of Puccini. Alle 20:30, al Teatro Metropolitan, il sassofonista Francesco Cafiso e l’Orchestra d’archi del Teatro Massimo Bellini, diretta da Valter Sivilotti, propongono una rilettura in chiave jazz delle melodie di Giacomo Puccini. Alle 21, negli spazi di Villa Ardizzone, appuntamento con il Musikante Jazz Festival.

Per gli appassionati di teatro, sabato è in programma anche Altri libertini, rappresentazione ospitata da Zo Centro Culture Contemporanee. Al Monastero dei Benedettini torna invece Ulisse all’Inferno, spettacolo itinerante previsto sia sabato 28 sia domenica 29 novembre, con due turni alle 19 e alle 20:30. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

La danza contemporanea trova spazio a Scenario Pubblico con Leonardo da Vinci – Anatomie spirituali, opera coreografica di Raphael Bianco sulle musiche di Alessandro Cortini. Lo spettacolo è in programma sabato 28 e domenica 29 novembre, con appuntamento domenicale alle 19.

Domenica 29 novembre, infine, il Teatro Metropolitan accoglie la cantautrice catanese Anna Castiglia, protagonista di un concerto che intreccia canzone d’autore, jazz e sonorità latine.

Palermo e provincia: opera, concerti e comicità

Anche Palermo propone un fine settimana ricco di appuntamenti, a partire dalla musica e dall’opera. Al Teatro Massimo proseguono le rappresentazioni di Samson et Dalila di Camille Saint-Saëns, opera che inaugura la stagione 2026/2027. Le repliche sono previste venerdì 27 novembre alle 19 e domenica 29 novembre.

Venerdì sera, alle 20:30, il Teatro Politeama Garibaldi ospita Vienna 1900, concerto sinfonico-cameristico con il pianista Alessandro Taverna. Doppio appuntamento, venerdì 27 e sabato 28 novembre alle 21, anche al Nuovo Teatro Zappalà, dove Carmelo Zappulla porta in scena il suo Ieri e Oggi Tour 2026. Le prevendite sono disponibili su Ciaotickets.

Sabato 28 novembre, alle 21, il Teatro Apparte accoglie The Dream of a Piano, concerto acustico del pianista Antonino Lopes, tra colonne sonore e arrangiamenti rock e pop. Domenica 29 novembre, alle 17:15, il Politeama Garibaldi propone invece un concerto per pianoforte a quattro mani con Daniel Rivera e Giovanni Federico Genna, impegnati in un programma che attraversa le composizioni di Mozart, Schubert, Brahms e Debussy.

Sul versante teatrale, venerdì 27 novembre alle 21 il Teatro Sant’Eugenio ospita Flora Canto con uno spettacolo che unisce teatro brillante, cabaret e musica.

Il fine settimana prosegue al Teatro Golden, dove sabato 28 novembre alle 21 e domenica 29 novembre torna in scena Enrico Guarneri con Rosso Malpelo, rappresentazione ispirata alla celebre novella di Giovanni Verga.

Domenica pomeriggio, alle 17, il Teatro Don Bosco Ranchibile ospita Comici in Palazzo – Prove TV, appuntamento dedicato alla comicità e alla stand-up. Spazio anche alla tradizione con Angelica, nuovo appuntamento con l’Opera dei Pupi di Franco Cuticchio, in programma domenica 29 novembre al Teatro dell’Opera dei Pupi Kemonia.

Gli appuntamenti raggiungono anche la provincia: sabato 28 novembre a Castelbuono va in scena la farsa Carabinieri. Una farsa alla guerra, mentre domenica 29 novembre il Cine Teatro Ideal di Lercara Friddi accoglie il trio comico I 4 Gusti.

Messina e Taormina: balletto e opera italiana

Anche l’area dello Stretto e la costa ionica propongono appuntamenti dedicati alla musica e alla danza.

Venerdì 27 novembre, alle 20:30, il Palacultura Antonello di Messina ospita Cassandra 2084, spettacolo di danza e balletto in programma nella serata.

A Taormina, invece, il Teatro Nazarena accoglie Italian Opera Taormina, recital lirico previsto venerdì 27 e sabato 28 novembre alle 21:15. Il programma è dedicato ad alcune delle più celebri arie e ai duetti dell’opera italiana, accompagnati al pianoforte.