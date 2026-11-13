Weekend eventi: da Brunori Sas a Sigfrido Ranucci

Teatro, musica, concerti e spettacoli: da Palermo a Ragusa, passando per Catania e Messina, il fine settimana offre un calendario ricco di appuntamenti culturali. Tra i protagonisti Brunori Sas, Sigfrido Ranucci, produzioni teatrali e performance audiovisive.

Palermo, Catania, Messina e Ragusa ospitano appuntamenti che spaziano dalla prosa alla musica classica, dal teatro-canzone ai concerti rock, fino alle sperimentazioni audiovisive. Non mancano i nomi conosciuti del panorama nazionale, come Brunori Sas e Sigfrido Ranucci, accanto a compagnie teatrali, musicisti e realtà artistiche del territorio.

Palermo: teatro, musica e grandi protagonisti

Il capoluogo siciliano propone un fine settimana particolarmente variegato, tra produzioni teatrali, concerti e appuntamenti con protagonisti della scena musicale e giornalistica.

Venerdì 13 novembre alle 20:30, il Teatro Biondo ospita Pentesilea, spettacolo ispirato al mito della regina delle Amazzoni. Sempre venerdì, al Teatro Atlante, il musicista Marco Giliberti presenta Vivo Ergo Sum, un recital solista che intreccia esplorazione sonora e poesia.

La musica classica trova spazio al Teatro Politeama Garibaldi, dove venerdì 13 e sabato 14 novembre l’Orchestra Sinfonica Siciliana propone la Settima Sinfonia di Dmitrij Šostakovič, conosciuta come Leningrado. Il programma prevede la direzione di Lionel Bringuier e Duncan Ward/Rhorer, secondo le diverse sessioni concertistiche.

Sabato 14 novembre alle 17:30, ancora al Politeama, è in programma Musica Contro La Guerra, un concerto tematico dedicato alla pace. La serata prosegue al Teatro Massimo, dove alle 20:00 il giornalista Sigfrido Ranucci porta in scena Diario di un Trapezista, un racconto teatrale che ripercorre il suo lavoro e le sue inchieste.

Per gli appassionati di sonorità rock, sabato alle 21:00 il Punk Funk Record Shop Music Bar ospita i Clustersun, band catanese attesa per un concerto dal vivo.

Domenica 15 novembre il Teatro Golden propone alle 17:30 Hercules, dramma musicale dedicato all’eroe della mitologia classica. La giornata si conclude al Politeama Garibaldi, dove alle 21:00 Brunori Sas fa tappa con il suo tour teatrale.

Catania: prosa, musica e intelligenza artificiale

Anche Catania offre un programma ricco, con appuntamenti distribuiti tra teatri e spazi dedicati alla musica e alla sperimentazione contemporanea.

Da venerdì 13 a domenica 15 novembre, il Teatro ABC ospita Le Serve, celebre testo di Jean Genet interpretato da Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro. Nelle stesse giornate, il Teatro Bis di Buio in Sala propone Alessandria, spettacolo di prosa contemporanea.

Sabato 14 novembre alle 21:00, il Teatro Metropolitan accoglie Brunori Sas, che inaugura proprio a Catania la doppia data siciliana del suo tour teatrale. Nella stessa serata, al Teatro Ambasciatori, Walter Riviera porta in scena Mi AI rubato il lavoro?, uno spettacolo ironico che affronta il tema dell’intelligenza artificiale e del suo rapporto con il mondo del lavoro.

Domenica 15 novembre, il Teatro Sangiorgi ospita l’Orchestra del Teatro Bellini, impegnata in un programma che comprende musica classica e brani operistici.

Per chi cerca una proposta più sperimentale, alle 21:00 lo Zō Centro Culture Contemporanee presenta Sirāt Live A/V Concert, performance audiovisiva firmata da Kangding Ray e Óliver Laxe, che mette in dialogo musica elettronica e cinema dal vivo.

Messina: Martoglio, Gaber e il mito di Ulisse

A Messina il fine settimana si muove tra teatro di tradizione, prosa contemporanea e musica.

Venerdì 13 e sabato 14 novembre alle 20:30, la Sala Laudamo ospita La Centona, opera di Nino Martoglio con la regia di Luca Fiorino. Al Teatro Vittorio Emanuele – Sala Sinopoli prosegue, da venerdì 13 a domenica 15 novembre, Il Signor G, spettacolo dedicato al teatro-canzone di Giorgio Gaber.

Venerdì 13 novembre alle 21:00, il Teatrino Abam propone Odisseo Superstar, una rivisitazione teatrale del mito di Ulisse. Nello stesso fine settimana, da venerdì a domenica, il Nuovo Teatro Scaletta ospita Abitare il tempo, spettacolo di prosa.

Sabato 14 novembre, infine, il Teatro Annibale Di Francia accoglie Candlelight: Tributo a Coldplay e Imagine Dragons. Il pianista Luca Monachino interpreta alcuni dei successi delle due band in un concerto a lume di candela.

Ragusa: il sax e la fisarmonica protagonisti del weekend

Anche Ragusa partecipa al calendario degli appuntamenti siciliani con due proposte musicali.

Sabato 14 novembre alle 20:00, l’Auditorium San Vincenzo Ferreri, a Ragusa Ibla, ospita il concerto di Saxofollia, quartetto di sassofoni protagonista di una serata dedicata alla musica dal vivo. Domenica 15 novembre alle 11:00, negli spazi di Azul, è invece in programma A colpi di mantice – STRATI #02, un concerto mattutino dedicato alla fisarmonica.