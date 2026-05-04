Weekend eventi: bene concerti Vecchioni e Zarrillo ad Agrigento

Il weekend appena concluso ha visto la conclusione della Festa dei Fiori ad Acireale con la vittoria del carro Sogna Ragazzo Sogna realizzato dall’Associazione Culturale Urso, ma anche tanti altri eventi nella nostra Isola.

Agrigento ha infatti ospitato, seppur in due location diverse, due grandi artisti della musica italiana, ovvero Roberto Vecchioni e Michele Zarrillo. Il primo si è esibito al Pala Forum Bellavia sabato sera in un’atmosfera intensa nella quale l’artista lombardo ha affrontato diversi temi attuali introducendo ogni brano con una riflessione personale e raccontando anche aneddoti.

Zarrillo si è invece esibito domenica al teatro Pirandello (nell’immagine in evidenza) e per l’occasione ha rimarcato il suo legame con la Sicilia, una terra nella quale, a detta sua, verrebbe anche a piedi. Un concerto nel quale ha attraversato la sua carriera con i brani più noti del suo repertorio.

La Sagra della Ricotta e della Provola dei Nebrodi a Maniace ha confermato le aspettative con un grande apprezzamento da parte delle persone presenti, così come anche il Segesta Food Festival, come il Mondello Sport Festival nel rione marinaro palermitano di Mondello e la Fiera del Disco al Nu Land di Catania.