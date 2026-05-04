Festa dei Fiori Acireale: il carro Sogna Ragazzo Sogna vince la rassegna

Si è conclusa nel migliore dei modi l’edizione 2026 della Festa dei Fiori di Acireale, che in quattro giorni dal 30 aprile fino a ieri domenica 3 maggio ha visto la partecipazione di tantissima gente alle diverse iniziative organizzate all’interno della stessa festa.

Durante le esibizioni dei carri infiorati il cielo si è colorato e l’atmosfera è stata dir poco brillante tra le tante persone presenti. Come in ogni festa che si rispetti, secondo quanto riportato sui social, purtroppo non sono mancate le polemiche riguardanti soprattutto la graduatoria finale, che non sarebbe stata accettata da diverse persone presenti.

La graduatoria finale dopo la sfilata dei carri ha visto come vincitore l’Associazione Culturale Urso con il carro Sogna Ragazzo Sogna. A seguirlo nelle altre posizioni del podio al secondo posto l’Associazione Culturale Artisti dei Fiori dei fratelli Cavallaro con il carro Oltre le Onde e al terzo posto l’Associazione Culturale Riolo con il carro Tra Illusione e Realtà.

Il carro vincitore Sogna ragazzo sogna è stato premiato per l’impatto visivo e per il messaggio che ha voluto veicolare: il racconto del cammino dei giovani di oggi, che sono sospesi tra ostacoli, paure e desideri.