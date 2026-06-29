Weekend eventi: numeri da record per concerto Radio Italia a Palermo e per Francesco Gabbani a Catania

Un fine settimana all’insegna dei grandi eventi quello appena trascorso in Sicilia, con migliaia di persone coinvolte tra concerti, festival musicali, manifestazioni culturali e competizioni sportive che hanno animato l’intero territorio regionale.

Palermo, oltre 50mila al concerto di Radio Italia al Foro Italico

Il cuore della movida musicale si è acceso a Palermo, dove oltre 50mila persone hanno riempito il Foro Italico in occasione del grande concerto di Radio Italia.

Sul palco si sono alternati alcuni dei nomi più importanti della musica italiana: Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari e Sal Da Vinci.

Un evento di forte richiamo che ha trasformato il capoluogo siciliano in una vera capitale della musica dal vivo. Il sindaco Roberto Lagalla ha evidenziato come Palermo sia in grado di ospitare appuntamenti di questa portata con senso di responsabilità e spirito di condivisione, sottolineando la riuscita di una grande festa collettiva.

Sui social, il pubblico ha espresso entusiasmo e soddisfazione per l’organizzazione e lo spettacolo offerto.

Catania, Gabbani apre il Wave Summer Music alla Villa Bellini

Grande partecipazione anche a Catania, dove Francesco Gabbani ha inaugurato il Wave Summer Music alla Villa Bellini, registrando un pubblico numeroso e caloroso.

L’artista toscano ha ripercorso i suoi primi dieci anni di carriera, ringraziando successivamente la città etnea per l’energia e l’accoglienza dimostrata durante il concerto.

Non sono mancati, tuttavia, alcuni commenti critici sui social, dove alcuni spettatori hanno segnalato la presunta mancanza di attenzione verso l’area riservata alle persone con disabilità.

Milazzo e Taormina tra musica e cultura

Grande partecipazione anche a Milazzo, dove Marco Carta si è esibito nel quartiere San Giovanni in occasione della festa di San Giovanni, richiamando numerosi fan e appassionati.

A Taormina, invece, i Nations Awards hanno acceso i riflettori su un evento che ha messo insieme arte, sostenibilità e impegno civile, come sottolineato anche dalla deputata del Partito Democratico Ersilia Saverino.

Sport e tradizioni: il Rally di Caltanissetta e la Festa del Mare

Il weekend ha visto protagonista anche lo sport con la 24ª edizione del Rally di Caltanissetta, che ha incoronato Alessio Spiteri nella categoria Rally Moderno e Antonio Di Lorenzo nel Rally Storico.

Meno entusiasmo, invece, per la Festa del Mare di Sciacca, che ha registrato qualche critica legata all’organizzazione, pur mantenendo alta l’attenzione sul territorio e sulle sue tradizioni.