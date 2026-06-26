Weekend eventi: concerto Radio Italia a Palermo, Francesco Gabbani a Catania

Un fine settimana ricchissimo di eventi animerà la Sicilia dal 26 al 28 giugno 2026. Concerti, festival, rassegne culturali, teatro e grandi manifestazioni popolari trasformeranno l’Isola in un unico grande palcoscenico diffuso, coinvolgendo tutte le province.
Palermo: Radio Italia Live e grandi nomi della musica al Foro Italico
Domenica 28 giugno alle 20,40 il Foro Italico di Palermo ospita il grande concerto di Radio Italia. Sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più amati della musica italiana: Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari e Sal Da Vinci.
Sempre a Palermo, nel weekend, il Piccolo Parco Urbano di Bagheria accoglie Marco Castello con il nuovo album “Quaglia sovversiva”, in programma stasera alle 21.
Catania: Francesco Gabbani alla Villa Bellini
Grande fermento a Catania con l’avvio del Sicilia Jazz Festival 2026, dedicato alle produzioni orchestrali, che inaugura la stagione con Gianni Gebbia Trio, il Conservatorio Vincenzo Bellini e Kristina Miller sabato 27 giugno.
Alla Villa Bellini, sempre il 27 giugno alle 21, concerto live di Francesco Gabbani.
All’Afrobar di Viale Kennedy, venerdì 26 giugno alle 22:30, appuntamento con la serata We Love 2000.
Spazio anche al jazz d’autore con il Caltagirone International Jazz Festival, inaugurato da Kelly Joyce, e a “Jazz in Vigna” alla Tenuta San Michele di Santa Venerina, con Paolo Fresu in concerto il 28 giugno.
In programma anche il Festival Vulcani – Etna 2026, tre giorni tra divulgazione scientifica, escursioni e cultura dei territori vulcanici.
Messina: spettacolo Pascoli al Vittorio Emanuele, Marco Carta a Milazzo
A Milazzo si festeggia San Giovanni con un ricco programma: il 26 giugno concerto di Marco Carta, il 27 giugno sagra del cioccolato e spettacolo musicale, fino ai fuochi d’artificio della domenica.
A Taormina si celebra il ventennale dei Nations Award, con ospiti come Sergio Castellitto, Alessandra Mastronardi, Michele Morrone e Ozge Ozpirincci.
Al Teatro Vittorio Emanuele va in scena lo spettacolo Pascoli fino al 28 giugno.
Siracusa: ancora spettacoli al Teatro Greco, Merkatu di Testa dell’Acqua a Noto
A Noto, il 28 giugno, dalle 18:00 alle 23:00, torna il Merkatu di Testa dell’Acqua, tra artigianato, libri, arte e produzioni locali.
Proseguono inoltre le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, appuntamento fisso dell’estate culturale siciliana.
Festa della Scaccia Ragusana a Marina di Ragusa
A Marina di Ragusa torna la Festa della Scaccia Rausana – Summer Edition (27-28 giugno), con degustazioni, laboratori e musica live.
Ultimi giorni anche per la mostra Barocco Neobarocco 2026, tra Palazzo Cosentini e Teatro Donnafugata a Ragusa Ibla.
Si conclude il Pizza Enna Fest
Si conclude il Pizza Enna Fest, tra Piazza Europa e Viale IV Novembre, con un villaggio del gusto e delle eccellenze locali.
In programma anche lo spettacolo teatrale “Donne di Ilio”, il 28 giugno alle 21:00 in Piazza Duomo.
24° Rally di Caltanissetta
Weekend motoristico con il 24° Rally di Caltanissetta (26-28 giugno), tra corse speciali nell’entroterra.
Domani 27 giugno a Palazzo Moncada presentazione del libro “Fili invisibili del destino” di Stefania Ferro.
Sagra del Mare a Sciacca
Tra Favara e Agrigento prende il via il DOT – Festival delle Arti Contemporanee, dedicato al tema “Cose che resistono”, tra rigenerazione urbana e linguaggi artistici contemporanei.
A Sciacca continua la Sagra del Mare – Festa di San Pietro, con eventi, spettacoli e la tradizionale ’Ntinna a Mari (27-28 giugno), simbolo della cultura marinara siciliana.
FestivalFlorio alle Egadi
Alle Isole Egadi torna il FestivalFlorio 2026 (28 giugno – 5 luglio), tra Favignana, Levanzo e Marettimo.
In apertura la consegna del Premio Favignana per il Teatro a Leo Gullotta, seguita da spettacoli, musica e incontri culturali fino al gran finale con Giovanni Allevi il 5 luglio.