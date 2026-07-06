Weekend eventi: atmosfera scoppiettante con Loredana Bertè alla Villa Bellini

Un fine settimana all’insegna della cultura, della musica e della partecipazione collettiva ha animato la Sicilia, con eventi che hanno richiamato pubblico e attenzione in diverse province dell’Isola, confermando la vivacità del panorama culturale estivo.

Loredana Bertè infiamma la Villa Bellini di Catania

Grande successo sabato 4 luglio alla Villa Bellini di Catania per il concerto di Loredana Bertè, protagonista di una serata carica di energia e consensi. Il pubblico ha risposto con entusiasmo a uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate etnea, tra emozioni, grandi classici e una performance dal forte impatto scenico e musicale.

Simona Molinari incanta il Giardino Corallo di Messina

Atmosfera elegante e raffinata al Giardino Corallo di Messina, dove Simona Molinari ha regalato al pubblico un concerto molto apprezzato. L’artista ha confermato il suo stile unico, tra jazz e pop d’autore, conquistando i presenti con un live coinvolgente e ricco di intensità.

Aci Trezza e “Trezzarte”: cultura e impegno civile

Grande interesse anche per Trezzarte, l’evento culturale che ogni estate anima Aci Trezza, organizzato dal Centro Studi Acitrezza. La manifestazione si conferma un punto di riferimento per la riflessione su cultura e impegno civile, attirando un pubblico attento e partecipe.

Taormina: Festa della Musica per Dopo di Noi al Teatro Antico

Al suggestivo Teatro Antico di Taormina si è svolta la Festa della Musica per Dopo di Noi, un evento che ha unito arte e solidarietà in uno dei luoghi simbolo della Sicilia. Una serata che ha saputo coniugare spettacolo e sensibilizzazione sociale, raccogliendo grande partecipazione.

Ragusa: buon avvio per il Palio delle Contrade a Casuzze

Ottimo inizio anche per il Palio delle Contrade a Casuzze, nel territorio di Ragusa, che ha dato il via a un programma ricco di iniziative e momenti di aggregazione. L’evento si conferma un’importante occasione di comunità e valorizzazione delle tradizioni locali.