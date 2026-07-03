Weekend eventi: Loredana Bertè alla Villa Bellini

La Sicilia si prepara a vivere un intenso fine settimana all’insegna della cultura e dello spettacolo. Dal 3 al 5 luglio 2026, l’Isola ospita concerti, festival, teatro per bambini, cinema all’aperto e grandi appuntamenti musicali che coinvolgeranno diverse province. Un calendario ricco che conferma ancora una volta la vitalità del panorama culturale siciliano estivo.
Provincia di Palermo: tra jazz, teatro e festival musicali
A Palermo il weekend si apre con una programmazione variegata tra musica e spettacolo.
Il 3 luglio alle ore 21 a Villa Filippina va in scena Passione Musical, uno spettacolo musicale che inaugura il fine settimana.
Sempre dal 3 al 5 luglio, a Castelbuono, spazio al teatro per bambini con Castelbuono è una favola, un evento dedicato alle famiglie.
Ancora teatro e immaginazione alla Tonnara Florio all’Arenella con La macchina dei sogni, festival in programma dal 3 al 5 luglio alle ore 18.
Il 3 luglio alle 21.30 al Miles Jazz Club appuntamento con Aretha Franklin, spettacolo musicale dedicato alla grande artista.
Il 4 luglio alle 21.30 al Teatro di Verdura arriva il Sicilia Jazz Festival, uno degli eventi musicali più attesi del weekend.
Provincia di Catania: musica live, cinema e grandi concerti
Catania propone un fine settimana ricchissimo tra musica, cinema e spettacoli.
Il 3 luglio alle 20.30 al Chiostro Santa Maria di Gesù si tiene Chiostri & Cortili, spettacolo musicale suggestivo.
Alle 21 dello stesso giorno a Villa Ardizzone va in scena La Mia Sicilia, evento musicale dedicato al territorio.
Dal 3 al 5 luglio allo Storico Scalo Marinaro di Aci Trezza arriva Trezzarte, con proiezioni cinematografiche.
Il grande evento del weekend è il concerto di Loredana Berté, in programma sabato 4 luglio alle 21.30 alla Villa Bellini.
Provincia di Messina: musica e grandi festival tra Tindari e Taormina
Messina ospita alcuni degli eventi più importanti del weekend siciliano.
Il 5 luglio a Letojanni (Piazza Cagli) si esibiscono I Beddi feat Lello Analfino, spettacolo musicale.
A Taormina, venerdì, al Teatro Antico, si svolge Festa della Musica per Dopo di Noi, concerto solidale con numerosi ospiti tra cui Francesco Cicchella, Neri per Caso, Alberto Urso e altri artisti.
Inoltre prende il via la 70ª edizione del Tindari Festival, con il progetto Unplugged di Biagio Antonacci, che si esibirà al Teatro Antico di Tindari accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi.
Provincia di Siracusa: DJ set e teatro classico al Teatro Greco
A Siracusa il weekend unisce tradizione e musica contemporanea.
Il 4 luglio alle 21 a Punta Milocca appuntamento con Sabato all’italiana, tra DJ set e karaoke.
Sempre a Punta Milocca, il 5 luglio alle 18, spazio ad Alhambra, evento DJ set.
Dal 4 al 5 luglio alle 21.15 al Teatro Greco di Siracusa va in scena La Metamorfosi, tragedia classica.
Provincia di Ragusa: musica e tradizioni popolari
A Ragusa il weekend si apre con la musica dal vivo.
Il 3 luglio alle 20 si tiene a Ragusa Tributo a Vasco Rossi, spettacolo musicale dedicato al rocker italiano.
Il 4 luglio alle 17.30, tra Casuzze, si svolge Il palio delle contrade, evento tradizionale legato al territorio.
Provincia di Agrigento: cultura, musica e festa popolare
Ad Agrigento il weekend è tra cultura e musica.
Il 3 luglio al Giardino della Kolymbethra si svolge Fuori cantina, evento culturale.
Il 4 luglio alle 21 a Montallegro, nell’Oasi Marevivo, concerto Ivan Segreto Duo.
Dal 3 al 5 luglio alle 19 in Piazza Marconi si celebra la festa di San Calogero con street food e momenti religiosi.
Provincia di Caltanissetta: cinema, libri e teatro
A Caltanissetta il weekend propone cultura e cinema.
Il 3 luglio alle 19 nel centro storico si svolge Raccontare la Sicilia, presentazione libro.
Alle 21 dello stesso giorno, al Centro Abbate, cinema all’aperto con Midnight in Paris di Woody Allen.
Dal 3 al 5 luglio alle 21 alle Fondazioni Orestiadi di Gibellina va in scena L’omaggio a Dario Fo.
Provincia di Enna: Settimana Federiciana
Ad Enna dal 3 al 5 luglio prosegue la XX edizione della Settimana Europea Federiciana, con eventi dedicati alla storia, alla cultura e alla figura di Federico II.
Provincia di Trapani: arte e musica tra Marsala e il territorio
In provincia di Trapani il weekend propone arte e musica.
Il 4 luglio alle 20 a Santa Maria della Grotta (Marsala) si svolge Art and Ground, evento tra musica e arte.