Weekend eventi: Sabrina Salerno alla Villa Bellini, Il Volo al Teatro Greco di Siracusa

Tre giorni ricchissimi di appuntamenti tra concerti, teatro, sagre, festival, cinema, grandi ospiti e manifestazioni culturali. Da Palermo a Catania, passando per Messina, Siracusa, Trapani, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta ed Enna, la Sicilia offre un calendario fitto di eventi per residenti e turisti in questo weekend.

Ecco la guida provincia per provincia.

Palermo

Palermo entra nel clima del 401° Festino di Santa Rosalia con un programma ricco di iniziative.

Tra gli appuntamenti più suggestivi c’è “Il fiore normanno. Visioni, cunti e triunfi per Santa Rosalia e la città che risorge”, rassegna ideata dalla cantora e ricercatrice Sara Cappello, che in piazza Bologni propone performance teatrali e musicali dedicate alla Santuzza e alla rinascita della città. In programma anche il tradizionale “Fistinello” al Monte di Pietà.

Ai Cantieri Culturali alla Zisa, nello Spazio Open, prende il via la prima edizione di Open Palermo Signal, festival dedicato alle culture elettroniche con ospiti come Pinhdar e Corrado Fortuna.

Per gli amanti del gusto torna a Porticello il grande villaggio gastronomico che unisce alta cucina, pizza gourmet, street food, dolci della tradizione e gelato artigianale in una terrazza sul mare di oltre 25 mila metri quadrati.

Prosegue inoltre il Sole Luna Doc Film Festival, ospitato alla GAM e a Palazzo Branciforte, con ingresso gratuito e un’edizione dedicata al protagonismo femminile.

Catania

Fine settimana ricchissimo anche nel Catanese.

Questa sera il Teatro Greco Romano ospita Alkantara Mediorkestra con il concerto “Terramaris”, un viaggio musicale attraverso il Mediterraneo.

Sabato 11 luglio la Villa Bellini si trasforma in una grande festa anni Ottanta con il concerto di Sabrina Salerno nell’ambito di “I Love 80’s”.

Sempre sabato e domenica torna a Stazzo, frazione di Acireale, la tradizionale Sagra del Tonno Rosso, con stand gastronomici, musica, spettacoli e ingresso gratuito.

Alla Tenuta San Michele di Santa Venerina continua la rassegna Jazz in Vigna, con il terzo appuntamento della stagione organizzata dal Monk Jazz Club.

Domenica sera il Parco Paternò del Toscano di Sant’Agata Li Battiati ospiterà il concerto del Quartetto Etna Contemporaneo.

Prosegue inoltre l’undicesima edizione del Teatri Riflessi Festival, uno degli appuntamenti più importanti dedicati al teatro contemporaneo e alla danza.

Messina

Grande attesa per il concerto di Tiziano Ferro, in programma domenica 12 luglio allo Stadio San Filippo, uno degli eventi musicali più importanti dell’estate siciliana.

Il Giardino Corallo propone due appuntamenti consecutivi: venerdì il raffinato concerto del Danilo Rea Trio, mentre sabato salirà sul palco Maurizio Battista con il nuovo spettacolo “Uno, nessuno e centomila”.

Nel cartellone del Teatro Greco di Tindari continua anche la stagione con il concerto di Biagio Antonacci.

Siracusa

Il Teatro Greco di Siracusa ospita due appuntamenti di grande richiamo.

Questa sera sarà protagonista Giovanni Caccamo con lo spettacolo “L’alba dentro l’imbrunire Tour”, mentre nel weekend arriverà anche Il Volo, pronto a esibirsi in una delle location più affascinanti dell’isola.

Ragusa

Musica, diritti e cultura animano il weekend ragusano.

Fino all’11 luglio prosegue l’Ibla Grand Prize, storico concorso internazionale di musica classica ospitato tra Piazza Pola e Palazzo Donnafugata.

Venerdì sera Piazza Matteotti ospita Festacrante, con il tributo agli 883.

Sabato 11 luglio riflettori puntati sul Ragusa Pride, che partirà da Marina di Ragusa con corteo, interventi e DJ set finale.

Domenica spazio allo sport inclusivo con una partita-esibizione di basket in carrozzina.

Agrigento

Venerdì il Circolo del Tennis di Agrigento ospita l’evento culturale “Il delitto Tragna”.

Nel fine settimana la città celebra inoltre la tradizionale Festa di San Calogero, tra processioni e appuntamenti religiosi.

A San Giovanni Gemini, sabato sera, il Gemini Festival 2026 vedrà protagonista Davide Shorty, tra gli artisti più apprezzati della nuova scena musicale italiana.

Caltanissetta

Giovedì prende il via lo spettacolo musicale “Manutsa” a Villa Amedeo.

Venerdì spazio all’evento culturale “Ars et Labor”, mentre sabato e domenica l’Hotel San Michele ospiterà il Raduno Nazionale di Risiko, appuntamento molto atteso dagli appassionati del celebre gioco da tavolo.

Trapani

Il Parco Archeologico di Selinunte continua a essere protagonista dell’estate culturale.

Giovedì andrà in scena lo spettacolo teatrale “Le pietre raccontano”.

Le Fondazioni Orestiadi di Gibellina propongono invece l’omaggio cinematografico “L’autoritratto”.

Sabato appuntamento con Notte di Stelle a Monte Cofano, seguito dai concerti Song for Peace e soprattutto da Tony Hadley, storica voce degli Spandau Ballet.

Enna

Al Castello di Lombardia è in programma il concerto di Grazia Di Michele e Alessandra Fallucchi.

Domenica 12 luglio il Sicilia Outlet Village di Dittaino ospiterà invece la live di Samurai Jay, tra gli artisti emergenti più seguiti del panorama urban italiano.