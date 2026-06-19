Weekend al cinema: arrivano Toy Story 5 e Ricchi…da morire

L’estate è ormai entrata nella sua fase clou, ma anche nel weekend appena iniziato le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia proporranno i film del momento assieme a qualche novità.
Ecco la programmazione delle tre maggiori sale cinematografiche di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 19 giugno a domenica 21 giugno 2026.
Cinestar I Portali
Michael: venerdì, sabato, domenica
Obesession Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Masters of the universe: venerdì, sabato, domenica
Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica
Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
Fuze – Conto alla Rovescia: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5 3d: venerdì, sabato, domenica
Ricchi…da morire – Delitti in famiglia: venerdì, sabato, domenica
Il bacio della donna ragno: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica
Buffalo Kids: domenica
Fuze – Conto alla rovescia: venerdì, sabato, domenica
Passenger: sabato
Ricchi…da morire – Delitti in famiglia: venerdì, sabato, domenica
Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica
Ti auguro ogni bene: venerdì, sabato, domenica
The Space Belpasso
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica
Ricchi…da morire – Delitti in famiglia: venerdì, sabato, domenica
Fuze – Conto alla rovescia: venerdì, sabato, domenica
Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica
Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Obsession Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Il bacio della donna ragno: venerdì, sabato, domenica
Ti auguro ogni bene: sabato, domenica
Masters of the universe: domenica
Michael: sabato, domenica
Quando la moglie è in vacanza – Lingua originale: domenica
Ozi – La voce della foresta: domenica