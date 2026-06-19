Cinema

Weekend al cinema: arrivano Toy Story 5 e Ricchi…da morire

di Giuliano Spina

19 Giugno 2026

L’estate è ormai entrata nella sua fase clou, ma anche nel weekend appena iniziato le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia proporranno i film del momento assieme a qualche novità.

Ecco la programmazione delle tre maggiori sale cinematografiche di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 19 giugno a domenica 21 giugno 2026.

Cinestar I Portali

Michael: venerdì, sabato, domenica

Obesession Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Masters of the universe: venerdì, sabato, domenica

Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica

Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

Fuze – Conto alla Rovescia: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5 3d: venerdì, sabato, domenica

Ricchi…da morire – Delitti in famiglia: venerdì, sabato, domenica

Il bacio della donna ragno: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica

Buffalo Kids: domenica

Fuze – Conto alla rovescia: venerdì, sabato, domenica

Passenger: sabato

Ricchi…da morire – Delitti in famiglia: venerdì, sabato, domenica

Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica

Ti auguro ogni bene: venerdì, sabato, domenica

The Space Belpasso

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica

Ricchi…da morire – Delitti in famiglia: venerdì, sabato, domenica

Fuze – Conto alla rovescia: venerdì, sabato, domenica

Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica

Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Obsession Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Il bacio della donna ragno: venerdì, sabato, domenica

Ti auguro ogni bene: sabato, domenica

Masters of the universe: domenica

Michael: sabato, domenica

Quando la moglie è in vacanza – Lingua originale: domenica

Ozi – La voce della foresta: domenica

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Giuliano Spina