Cinema

Weekend al cinema: arriva Sacro Cuore

di Giuliano Spina

12 Giugno 2026

Come nello scorso weekend anche in quello che sta per entrare nel vivo le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia proporranno i film del momento assieme a quale novità.

Ecco la programmazione delle maggiori sale cinematografiche di Catania e provincia da oggi venerdì 12 giugno a domenica 14 giugno 2026.

Cinestar I Portali

Il Diavolo Veste Prada 2: venerdì, sabato, domenica

Michael: venerdì, sabato, domenica

Obessesion Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Masters of The Universe: venerdì, sabato, domenica

Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica

Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica

Tra Amore e Inganni: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica

Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica

Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica

BTS – World Tour Ariang Live Wiewing: sabato

Finché morte non ci separi 2: sabato

Hopper – Il Segreto della Marmotta: sabato, domenica

Masters of The Universe: venerdì, sabato, domenica

Obessesion Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Rufus – Il draghetto marino che non sapeva nuotare: venerdì, sabato, domenica

Sacro Cuore: venerdì

The Space Belpasso

Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica

Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica

Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Masters of The Universe: venerdì, sabato, domenica

Obessesion Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Michael: venerdì, sabato, domenica

Tra Amore e Inganni: venerdì, sabato, domenica

The Mandalorian and the Drogu: venerdì, sabato, domenica

Savage House: venerdì, sabato, domenica

Rufus – Il draghetto marino che non sapeva nuotare: venerdì, sabato, domenica

Il Diavolo Veste Prada 2: venerdì, sabato, domenica

BTS – World Tour Ariang Live Wiewing: sabato

Innamorarsi e altre pessime idee: sabato, domenica

A qualcuno piace caldo: domenica

Pecore sotto copertura: sabato, domenica

Smart Working: sabato

Tuner L’Accordatore: sabato

Sacro Cuore: venerdì

Kung Fu Panda 4: domenica

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Giuliano Spina