Weekend al cinema: arriva Sacro Cuore

Come nello scorso weekend anche in quello che sta per entrare nel vivo le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia proporranno i film del momento assieme a quale novità.
Ecco la programmazione delle maggiori sale cinematografiche di Catania e provincia da oggi venerdì 12 giugno a domenica 14 giugno 2026.
Cinestar I Portali
Il Diavolo Veste Prada 2: venerdì, sabato, domenica
Michael: venerdì, sabato, domenica
Obessesion Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Masters of The Universe: venerdì, sabato, domenica
Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica
Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica
Tra Amore e Inganni: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica
Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica
Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica
BTS – World Tour Ariang Live Wiewing: sabato
Finché morte non ci separi 2: sabato
Hopper – Il Segreto della Marmotta: sabato, domenica
Masters of The Universe: venerdì, sabato, domenica
Obessesion Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Rufus – Il draghetto marino che non sapeva nuotare: venerdì, sabato, domenica
Sacro Cuore: venerdì
The Space Belpasso
Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica
Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica
Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Masters of The Universe: venerdì, sabato, domenica
Obessesion Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Michael: venerdì, sabato, domenica
Tra Amore e Inganni: venerdì, sabato, domenica
The Mandalorian and the Drogu: venerdì, sabato, domenica
Savage House: venerdì, sabato, domenica
Rufus – Il draghetto marino che non sapeva nuotare: venerdì, sabato, domenica
Il Diavolo Veste Prada 2: venerdì, sabato, domenica
BTS – World Tour Ariang Live Wiewing: sabato
Innamorarsi e altre pessime idee: sabato, domenica
A qualcuno piace caldo: domenica
Pecore sotto copertura: sabato, domenica
Smart Working: sabato
Tuner L’Accordatore: sabato
Sacro Cuore: venerdì
Kung Fu Panda 4: domenica