Weekend al cinema: arriva Minions & Monsters

Dopo lo scorso weekend anche nel primo fine settimana di luglio le tre “cittadelle cinematografiche” di Catania e provincia si preparano a proporre i film del momento assieme ovviamente a qualche novità.
Ecco la programmazione dei tre maggiori cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 3 luglio a domenica 5 luglio.
Cinestar I Portali
Obesession Vm 14.: venerdì, sabato, domenica
Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica
Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica
Minions & Monsters 3d: venerdì, sabato, domenica
Supergirl: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
Supergirl: venerdì, sabato, domenica
Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica
Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Rufus – Il draghetto marino che non sapeva nuotare: domenica
L’esorcista – Il credente: sabato
The Space Belpasso
Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
Supergirl: venerdì, sabato, domenica
Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica
Obsession Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Ricchi…da morire – Delitti in famiglia: venerdì, sabato, domenica
Michael: venerdì, sabato, domenica
Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica
Perfect Days: domenica
Hopper – Il segreto della marmotta: domenica
Piccolo miracolo: domenica