Cinema

Weekend al cinema: arriva Minions & Monsters

di Giuliano Spina

3 Luglio 2026

Dopo lo scorso weekend anche nel primo fine settimana di luglio le tre “cittadelle cinematografiche” di Catania e provincia si preparano a proporre i film del momento assieme ovviamente a qualche novità.

Ecco la programmazione dei tre maggiori cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 3 luglio a domenica 5 luglio.

Cinestar I Portali

Obesession Vm 14.: venerdì, sabato, domenica

Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica

Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica

Minions & Monsters 3d: venerdì, sabato, domenica

Supergirl: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

Supergirl: venerdì, sabato, domenica

Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica

Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Rufus – Il draghetto marino che non sapeva nuotare: domenica

L’esorcista – Il credente: sabato

The Space Belpasso

Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

Supergirl: venerdì, sabato, domenica

Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Disclousure Day: venerdì, sabato, domenica

Obsession Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Ricchi…da morire – Delitti in famiglia: venerdì, sabato, domenica

Michael: venerdì, sabato, domenica

Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica

Perfect Days: domenica

Hopper – Il segreto della marmotta: domenica

Piccolo miracolo: domenica

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Giuliano Spina