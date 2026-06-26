Cinema

Weekend al cinema: ecco Supergirl e Chao

di Giuliano Spina

26 Giugno 2026

Arriva l’ultimo weekend di giugno e le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia si preparano a proporre i film del momento assieme a qualche novità.

Ecco la programmazione nei tre maggiori cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 26 giugno e domenica 28 giugno 2026.

Cinestar I Portali

Michael: venerdì, sabato, domenica

Obsession Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica

Disclosure Day: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

Piccolo miracolo: venerdì, sabato, domenica

Supergirl: venerdì, sabato, domenica

Cos’è l’amore: venerdì, sabato, domenica

Good Luck, Have Fun, Don’t Die: venerdì, sabato, domenica

Chao: venerdì, sabato, domenica

Jackass Best and Last: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

Supergirl: venerdì, sabato, domenica

Piccolo miracolo: venerdì, sabato, domenica

Disclosure Day: venerdì, sabato, domenica

Chao: venerdì, sabato, domenica

Hopper – Il segreto della marmotta: domenica

Jackass Best and Last: venerdì, sabato, domenica

Obsession Vm 14: sabato

Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica

The Space Belpasso

Supergirl: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

Disclosure Day: venerdì, sabato, domenica

Piccolo miracolo: venerdì, sabato, domenica

Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica

Chao: venerdì, sabato, domenica

Jackass Best and Last: venerdì, sabato, domenica

Obsession Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Ricchi..da morire. Delitti in famiglia: sabato, domenica

Fuze – Conto alla rovescia: sabato, domenica

Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Michael: venerdì, sabato, domenica

Masters of the Universe: domenica

Gli spostati – Lingua Originale: domenica

Ozi – La voce della foresta: domenica

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Giuliano Spina