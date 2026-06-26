Weekend al cinema: ecco Supergirl e Chao

Arriva l’ultimo weekend di giugno e le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia si preparano a proporre i film del momento assieme a qualche novità.
Ecco la programmazione nei tre maggiori cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 26 giugno e domenica 28 giugno 2026.
Cinestar I Portali
Michael: venerdì, sabato, domenica
Obsession Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica
Disclosure Day: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
Piccolo miracolo: venerdì, sabato, domenica
Supergirl: venerdì, sabato, domenica
Cos’è l’amore: venerdì, sabato, domenica
Good Luck, Have Fun, Don’t Die: venerdì, sabato, domenica
Chao: venerdì, sabato, domenica
Jackass Best and Last: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
Supergirl: venerdì, sabato, domenica
Piccolo miracolo: venerdì, sabato, domenica
Disclosure Day: venerdì, sabato, domenica
Chao: venerdì, sabato, domenica
Hopper – Il segreto della marmotta: domenica
Jackass Best and Last: venerdì, sabato, domenica
Obsession Vm 14: sabato
Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica
The Space Belpasso
Supergirl: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
Disclosure Day: venerdì, sabato, domenica
Piccolo miracolo: venerdì, sabato, domenica
Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica
Chao: venerdì, sabato, domenica
Jackass Best and Last: venerdì, sabato, domenica
Obsession Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Ricchi..da morire. Delitti in famiglia: sabato, domenica
Fuze – Conto alla rovescia: sabato, domenica
Backrooms Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Michael: venerdì, sabato, domenica
Masters of the Universe: domenica
Gli spostati – Lingua Originale: domenica
Ozi – La voce della foresta: domenica