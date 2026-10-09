Cinema

Weekend al cinema: arriva L’Estranea

di Giuliano Spina

9 Ottobre 2026

Ottobre è ormai entrato nel vivo e anche per questo weekend le tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese proporranno altre novità assieme ai film del momento.

Ecco la programmazione nelle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2026.

Cinestar I Portali

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Oceania: sabato, domenica

Avengers: Endgame Extra Infinity Vision: venerdì, sabato, domenica

Avengers: Endgame Extra: venerdì, sabato, domenica

L’Isola dei ricordi: sabato, domenica

Heart Of The Beast: venerdì, sabato, domenica

La Città dei Vivi: sabato, domenica

Quasi vera: sabato, domenica

Digger: venerdì, sabato, domenica

Verity: venerdì, sabato, domenica

The Social: Il Prezzo Della Verità: venerdì, sabato, domenica

L’Estranea: venerdì, sabato, domenica

Sotto a chi tocca: sabato, domenica

Rider: venerdì, sabato, domenica

L’Albero Di Molto Lontano: venerdì, sabato, domenica

Mammina: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Mammina: venerdì, sabato, domenica

L’Estranea: venerdì, sabato, domenica

Digger: sabato, domenica

Verity: venerdì, sabato, domenica

Avengers: Endgame Extra: sabato, domenica

Heart of the Beast: sabato, domenica

L’Isola dei Ricordi: sabato, domenica

L’albero di molto lontano: sabato, domenica

Naza C.A.: sabato, domenica

Paw Patrol: Missione Dinosauri: domenica

Queen Budapest C.A.: venerdì, sabato, domenica

Resident Evil: venerdì, sabato, domenica

Rider: venerdì, sabato, domenica

The Social: Il Prezzo Della Verità: venerdì, sabato, domenca

Train to Busan: sabato

The Space Belpasso

Mammina: venerdì, sabato, domenica

Verity: venerdì, sabato, domenica

Heart of the Beast: venerdì, sabato, domenica

Naza C.A.: venerdì, sabato, domenica

L’Estranea: venerdì, sabato, domenica

Resident Evil: venerdì, sabato, domenica

The Social: Il Prezzo Della Verità: venerdì, sabato, domenica

Avengers: Endgame Extra: venerdì, sabato, domenica

L’albero di molto lontano: sabato, domenica

Rider: sabato, domenica

Digger: venerdì, sabato, domenica

L’Isola dei ricordi: sabato, domenica

Queen Budapest C.A.: venerdì, sabato, domenica

Sotto a chi tocca: sabato, domenica

Coyote vs Acme: sabato, domenica

Quasi vera: sabato, domenica

Beast: venerdì, sabato, domenica

Il Diavolo Veste Prada 2: domenica

La Città dei Vivi: sabato, domenica

Odissea: domenica

Super Mario Galaxy – Il Film: domenica

The Invite – Il piacere è tutto nostro: sabato

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Giuliano Spina