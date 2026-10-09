Weekend al cinema: arriva L’Estranea

Ottobre è ormai entrato nel vivo e anche per questo weekend le tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese proporranno altre novità assieme ai film del momento.
Ecco la programmazione nelle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2026.
Cinestar I Portali
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Oceania: sabato, domenica
Avengers: Endgame Extra Infinity Vision: venerdì, sabato, domenica
Avengers: Endgame Extra: venerdì, sabato, domenica
L’Isola dei ricordi: sabato, domenica
Heart Of The Beast: venerdì, sabato, domenica
La Città dei Vivi: sabato, domenica
Quasi vera: sabato, domenica
Digger: venerdì, sabato, domenica
Verity: venerdì, sabato, domenica
The Social: Il Prezzo Della Verità: venerdì, sabato, domenica
L’Estranea: venerdì, sabato, domenica
Sotto a chi tocca: sabato, domenica
Rider: venerdì, sabato, domenica
L’Albero Di Molto Lontano: venerdì, sabato, domenica
Mammina: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Mammina: venerdì, sabato, domenica
L’Estranea: venerdì, sabato, domenica
Digger: sabato, domenica
Verity: venerdì, sabato, domenica
Avengers: Endgame Extra: sabato, domenica
Heart of the Beast: sabato, domenica
L’Isola dei Ricordi: sabato, domenica
L’albero di molto lontano: sabato, domenica
Naza C.A.: sabato, domenica
Paw Patrol: Missione Dinosauri: domenica
Queen Budapest C.A.: venerdì, sabato, domenica
Resident Evil: venerdì, sabato, domenica
Rider: venerdì, sabato, domenica
The Social: Il Prezzo Della Verità: venerdì, sabato, domenca
Train to Busan: sabato
The Space Belpasso
Mammina: venerdì, sabato, domenica
Verity: venerdì, sabato, domenica
Heart of the Beast: venerdì, sabato, domenica
Naza C.A.: venerdì, sabato, domenica
L’Estranea: venerdì, sabato, domenica
Resident Evil: venerdì, sabato, domenica
The Social: Il Prezzo Della Verità: venerdì, sabato, domenica
Avengers: Endgame Extra: venerdì, sabato, domenica
L’albero di molto lontano: sabato, domenica
Rider: sabato, domenica
Digger: venerdì, sabato, domenica
L’Isola dei ricordi: sabato, domenica
Queen Budapest C.A.: venerdì, sabato, domenica
Sotto a chi tocca: sabato, domenica
Coyote vs Acme: sabato, domenica
Quasi vera: sabato, domenica
Beast: venerdì, sabato, domenica
Il Diavolo Veste Prada 2: domenica
La Città dei Vivi: sabato, domenica
Odissea: domenica
Super Mario Galaxy – Il Film: domenica
The Invite – Il piacere è tutto nostro: sabato