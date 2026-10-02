Weekend al cinema: arrivano Beast e tante altre novità

Ottobre è iniziato e per questo primo weekend le tre “cittadelle cinematografiche” del Catanese porteranno tante novità, assieme ovviamente ai film del momento.
Ecco la programmazione delle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia da oggi venerdì 2 ottobre a domenica 4 ottobre 2026.
Cinestar I Portali
Beast: venerdì, sabato, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
Oceania: venerdì, sabato, domenica
Coyote vs Acme: venerdì, sabato, domenica
Avenegers: Endgame Extra Infinity Vision: venerdì, sabato, domenica
Paw Patrol: Missione Dinosauri: venerdì, sabato, domenica
Avenegers: Endgame Extra: venerdì, sabato, domenica
The Invite: Il piacere è tutto nostro: venerdì, sabato, domenica
Resident Evil: venerdì, sabato, domenica
Nessun Dolore: venerdì, sabato, domenica
L’Isola dei Ricordi: venerdì, sabato, domenica
Heart of the Beast: Nel profondo: venerdì, sabato, domenica
Linkin Park: Unshatter: venerdì
La città dei vivi: venerdì, sabato, domenica
Quasi vera: venerdì, sabato, domenica
Digger: venerdì, sabato, domenica
Verity: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Digger: venerdì, sabato, domenica
Quasi vera: venerdì, sabato, domenica
Naza C.A.: venerdì, sabato, domenica
Avenegers: Endgame Extra Infinity Vision: venerdì, sabato, domenica
Cars – Motori Ruggenti: venerdì, sabato, domenica
Coyote vs Acme: sabato, domenica
Heart of the Beast: venerdì, sabato, domenica
L’Isola dei Ricordi: venerdì, sabato, domenica
Oceania: sabato, domenica
Paw Patrol: Missione Dinosauri: sabato, domenica
Prendi il volo: domenica
Resident Evil: venerdì, sabato, domenica
Verity: venerdì, sabato, domenica
The Space Belpasso
Avengers: Endgame Extra: venerdì, sabato, domenica
Digger: venerdì, sabato, domenica
Resident Evil: venerdì, sabato, domenica
Verity: venerdì, sabato, domenica
Heart of the Beast: venerdì, sabato, domenica
Quasi Vera: venerdì, sabato, domenica
La città dei vivi: venerdì, sabato, domenica
Coyote vs Acme: venerdì, sabato, domenica
Linkin Park Unshatter: venerdì, sabato,
Beast: venerdì, sabato, domenica
Onslaught: Assalto Finale: venerdì, sabato, domenica
Naza C.A.: venerdì, sabato, domenica
Oceania: sabato, domenica
Amori & Incantesimi 2: domenica
Cars – Motori ruggenti: venerdì, sabato, domenica
L’Isola dei Ricordi: sabato, domenica
Odissea: domenica
Paw Patrol: Missione Dinosauri: sabato, domenica
Spongebob – Un’avventura da pirati: domenica
The Drama – Un segreto è per sempre: domenica
The Invite: Il piacere è tutto nostro: sabato, domenica