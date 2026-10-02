Cinema

Weekend al cinema: arrivano Beast e tante altre novità

di Giuliano Spina

2 Ottobre 2026

Ottobre è iniziato e per questo primo weekend le tre “cittadelle cinematografiche” del Catanese porteranno tante novità, assieme ovviamente ai film del momento.

Ecco la programmazione delle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia da oggi venerdì 2 ottobre a domenica 4 ottobre 2026.

Cinestar I Portali

Beast: venerdì, sabato, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

Oceania: venerdì, sabato, domenica

Coyote vs Acme: venerdì, sabato, domenica

Avenegers: Endgame Extra Infinity Vision: venerdì, sabato, domenica

Paw Patrol: Missione Dinosauri: venerdì, sabato, domenica

Avenegers: Endgame Extra: venerdì, sabato, domenica

The Invite: Il piacere è tutto nostro: venerdì, sabato, domenica

Resident Evil: venerdì, sabato, domenica

Nessun Dolore: venerdì, sabato, domenica

L’Isola dei Ricordi: venerdì, sabato, domenica

Heart of the Beast: Nel profondo: venerdì, sabato, domenica

Linkin Park: Unshatter: venerdì

La città dei vivi: venerdì, sabato, domenica

Quasi vera: venerdì, sabato, domenica

Digger: venerdì, sabato, domenica

Verity: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Digger: venerdì, sabato, domenica

Quasi vera: venerdì, sabato, domenica

Naza C.A.: venerdì, sabato, domenica

Avenegers: Endgame Extra Infinity Vision: venerdì, sabato, domenica

Cars – Motori Ruggenti: venerdì, sabato, domenica

Coyote vs Acme: sabato, domenica

Heart of the Beast: venerdì, sabato, domenica

L’Isola dei Ricordi: venerdì, sabato, domenica

Oceania: sabato, domenica

Paw Patrol: Missione Dinosauri: sabato, domenica

Prendi il volo: domenica

Resident Evil: venerdì, sabato, domenica

Verity: venerdì, sabato, domenica

The Space Belpasso

Avengers: Endgame Extra: venerdì, sabato, domenica

Digger: venerdì, sabato, domenica

Resident Evil: venerdì, sabato, domenica

Verity: venerdì, sabato, domenica

Heart of the Beast: venerdì, sabato, domenica

Quasi Vera: venerdì, sabato, domenica

La città dei vivi: venerdì, sabato, domenica

Coyote vs Acme: venerdì, sabato, domenica

Linkin Park Unshatter: venerdì, sabato,

Beast: venerdì, sabato, domenica

Onslaught: Assalto Finale: venerdì, sabato, domenica

Naza C.A.: venerdì, sabato, domenica

Oceania: sabato, domenica

Amori & Incantesimi 2: domenica

Cars – Motori ruggenti: venerdì, sabato, domenica

L’Isola dei Ricordi: sabato, domenica

Odissea: domenica

Paw Patrol: Missione Dinosauri: sabato, domenica

Spongebob – Un’avventura da pirati: domenica

The Drama – Un segreto è per sempre: domenica

The Invite: Il piacere è tutto nostro: sabato, domenica

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Giuliano Spina