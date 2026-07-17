Cinema

Weekend al cinema: ecco Odissea e Il robot selvaggio

di Giuliano Spina

17 Luglio 2026

Le temperature sono sempre più roventi, la voglia di mare chiama, ma le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia non si fermano e anche per questo weekend propongono i film del momento assieme a qualche novità.

Ecco la programmazione dei tre maggiori cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026.

Cinestar I Portali

Obesession Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica

Disclosure Day: sabato, domenica

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

3d Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica

La Casa – Il Rogo del Male: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

La Casa – Il Rogo del Male: venerdì, sabato, domenica

Nosferatu: sabato

Il robot selvaggio: domenica

The Space Belpasso

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

La Casa – Il Rogo del Male: venerdì, sabato, domenica

Obession Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Supergirl: venerdì, domenica

Election Day: venerdì, sabato, domenica

Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica

Un bel giorno: domenica

Jumpers – Un salto gli animali: domenica

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Giuliano Spina