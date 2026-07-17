Weekend al cinema: ecco Odissea e Il robot selvaggio

Le temperature sono sempre più roventi, la voglia di mare chiama, ma le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia non si fermano e anche per questo weekend propongono i film del momento assieme a qualche novità.
Ecco la programmazione dei tre maggiori cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026.
Cinestar I Portali
Obesession Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica
Disclosure Day: sabato, domenica
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
3d Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica
La Casa – Il Rogo del Male: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
La Casa – Il Rogo del Male: venerdì, sabato, domenica
Nosferatu: sabato
Il robot selvaggio: domenica
The Space Belpasso
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
La Casa – Il Rogo del Male: venerdì, sabato, domenica
Obession Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Supergirl: venerdì, domenica
Election Day: venerdì, sabato, domenica
Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica
Un bel giorno: domenica
Jumpers – Un salto gli animali: domenica