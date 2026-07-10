Weekend al cinema: arriva La Casa – Il Rogo del Male

Luglio entra nel vivo, ma le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia non vanno certo in ferie e continuano a proporre i film del momento assieme a grandi novità.
Vediamo insieme la programmazione dei tre maggiori cinema di Catania e provincia da oggi venerdì 10 luglio a domenica 12 luglio 2026.
Cinestar I Portali
Obsession Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica
Disclosure Day: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica
3d Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica
Supergirl: venerdì, sabato, domenica
La Casa – Il Rogo del Male: venerdì, sabato, domenica
Election Day: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
La Casa – Il Rogo del Male: venerdì, sabato, domenica
Election Day: venerdì, sabato, domenica
Backrooms – Everything must go edition: sabato
Speak No Evil: sabato
Supergirl: venerdì, sabato, domenica
Troppo Cattivi 2: domenica
The Space Belpasso
Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
La Casa – Il Rogo del Male: venerdì, sabato, domenica
Supergirl: venerdì, sabato, domenica
Backrooms – Everything must go edition: venerdì, sabato, domenica
Disclosure Day: venerdì, sabato, domenica
Election Day: venerdì, sabato, domenica
Obsession Vm 14: venerdì, sabato, domenica
Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica
Ricchi da morire…Delitti in famiglia: venerdì, sabato, domenica
Jackass: Best and Lass: domenica
Diamanti: domenica
Hopper – Il Segreto della Marmotta: domenica
Michael: venerdì, sabato, domenica