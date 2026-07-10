Cinema

Weekend al cinema: arriva La Casa – Il Rogo del Male

di Giuliano Spina

10 Luglio 2026

Luglio entra nel vivo, ma le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia non vanno certo in ferie e continuano a proporre i film del momento assieme a grandi novità.

Vediamo insieme la programmazione dei tre maggiori cinema di Catania e provincia da oggi venerdì 10 luglio a domenica 12 luglio 2026.

Cinestar I Portali

Obsession Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica

Disclosure Day: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica

3d Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica

Supergirl: venerdì, sabato, domenica

La Casa – Il Rogo del Male: venerdì, sabato, domenica

Election Day: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

La Casa – Il Rogo del Male: venerdì, sabato, domenica

Election Day: venerdì, sabato, domenica

Backrooms – Everything must go edition: sabato

Speak No Evil: sabato

Supergirl: venerdì, sabato, domenica

Troppo Cattivi 2: domenica

The Space Belpasso

Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

La Casa – Il Rogo del Male: venerdì, sabato, domenica

Supergirl: venerdì, sabato, domenica

Backrooms – Everything must go edition: venerdì, sabato, domenica

Disclosure Day: venerdì, sabato, domenica

Election Day: venerdì, sabato, domenica

Obsession Vm 14: venerdì, sabato, domenica

Scary Movie 6: venerdì, sabato, domenica

Ricchi da morire…Delitti in famiglia: venerdì, sabato, domenica

Jackass: Best and Lass: domenica

Diamanti: domenica

Hopper – Il Segreto della Marmotta: domenica

Michael: venerdì, sabato, domenica

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Giuliano Spina