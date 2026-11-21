Siamo nel pieno del weekend e le tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese propongono i film del momento assieme ovviamente a qualche novità piuttosto attesa.
Ecco la programmazione delle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia questo sabato 21 novembre e domenica 22 novembre 2026.
Cinestar I Portali
Godzilla Minus Zero: sabato, domenica
Se domani non torno: sabato, domenica
Dio Ride: sabato, domenica
Il Gatto col Cappello: domenica
Scrooge e gli Spiriti del Natale: sabato, domenica
Look Back: sabato, domenica
Un weekend artificiale: sabato, domenica
Il rumore delle cose nuove: sabato, domenica
Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura: sabato, domenica
Il Fuoco che ti Porti Dentro: sabato, domenica
Ramayana: La Nascita di una Leggenda: sabato, domenica
Ti Presento I Fotter – Anteprima: sabato, domenica
Uci Cinema
Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura: sabato, domenica
Il Gatto col Cappello: domenica
Scrooge e gli Spiriti del Natale: sabato, domenica
Se domani non torno: sabato, domenica
Godzilla Minus Zero: sabato, domenica
Il rumore delle cose nuove: sabato, domenica
Jumbo – La Voce di Don: domenica
Ti Presento I Fotter – Anteprima: sabato, domenica
Un weekend artificiale: sabato, domenica
Whalefall: sabato
The Space Belpasso
Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura: sabato, domenica
Scrooge e gli Spiriti del Natale: sabato, domenica
Se domani non torno: sabato, domenica
Un weekend artificiale: sabato, domenica
Il rumore delle cose nuove: domenica
Il Gatto col Cappello: sabato, domenica
Ti presento i Fotter: sabato, domenica
La Ballata del Re delle Api: sabato, domenica
Godzilla Minus Zero: sabato, domenica
Dio Ride: domenica
Hope: domenica
Agata Christian – Delitto sulle Nevi: domenica
Paw Patrol – Missione Dinosauri: domenica
Un tranquillo funerale di famiglia: domenica