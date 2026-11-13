Cinema

Weekend al cinema: arrivano Godzilla Minus Zero e Look Back

di Giuliano Spina

13 Novembre 2026

Arriviamo al terzo weekend di novembre e le tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese porteranno qualche novità tanto attesa assieme ovviamente ai film del momento.

Ecco la programmazione delle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 13 novembre a domenica 25 novembre 2026.

Cinestar  I Portali

L’Estranea: venerdì, sabato, domenica

Wildhood: sabato, domenica

Ragione e Sentimento: venerdì, sabato, domenica

Clayface: venerdì, sabato, domenica

Godzilla Minus Zero: venerdì, sabato, domenica

Se domani non torno: venerdì, sabato, domenica

Dio Ride: venerdì, sabato, domenica

Un tranquillo funerale di famiglia: venerdì, sabato, domenica

Il Gatto col Cappello: venerdì, sabato, domenica

Wild Horse Nine: sabato, domenica

Scrooge e gli spiriti del Natale: venerdì, sabato, domenica

Look Back: venerdì, sabato, domenica

Come rapinare una banca: venerdì, sabato, domenica

Un weekend artificiale: venerdì, sabato, domenica

Il rumore delle cose nuove: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Il rumore delle cose nuove: venerdì, sabato, domenica

Godzilla Minus Zero: venerdì, sabato, domenica

Un weekend artificiale: venerdì, sabato, domenica

Il Gatto col Cappello: venerdì, sabato, domenica

Scrooge e gli spiriti del Natale: venerdì, sabato, domenica

Se domani non torno: venerdì, sabato, domenica

Clayface: venerdì, sabato, domenica

Hope: venerdì, sabato, domenica

Un tranquillo funerale di famiglia: venerdì, sabato, domenica

Ice Cream Man: sabato

It Ends: sabato

Mammina: sabato

Il Gruffalo e la sua piccolina + Bastoncino: domenica

The Space Belpasso

Godzilla Minus Zero: venerdì, sabato, domenica

Se domani non torno: venerdì, sabato, domenica

Il rumore delle cose nuove: venerdì, sabato, domenica

Scrooge e gli spiriti del Natale: venerdì, sabato, domenica

Un weekend artificiale: venerdì, sabato, domenica

Il Gatto col Cappello: venerdì, sabato, domenica

Wild Horse Nine: venerdì, sabato, domenica

Dio Ride: venerdì, sabato, domenica

Hope: venerdì, sabato, domenica

Un tranquillo funerale di famiglia: venerdì, sabato, domenica

Come rapinare una banca: venerdì, sabato, domenica

It ends: venerdì, sabato, domenica

Cime tempestose: domenica

Clayface: domenica

Goat Sogna in Grande: domenica

The nameless ballad: venerdì, sabato,

League of Legends Worlds 26 Finals: sabato,

Ice cream man: venerdì, sabato, domenica

Je so’ pazzo: venerdì, sabato, domenica

Mammina: sabato, domenica

Shaun Vita da Pecora: sabato, domenica

Ragione e sentimento: venerdì, domenica

Wildhood: venerdì, sabato, domenica

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Giuliano Spina