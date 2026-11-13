Weekend al cinema: arrivano Godzilla Minus Zero e Look Back

Arriviamo al terzo weekend di novembre e le tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese porteranno qualche novità tanto attesa assieme ovviamente ai film del momento.
Ecco la programmazione delle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 13 novembre a domenica 25 novembre 2026.
Cinestar I Portali
L’Estranea: venerdì, sabato, domenica
Wildhood: sabato, domenica
Ragione e Sentimento: venerdì, sabato, domenica
Clayface: venerdì, sabato, domenica
Godzilla Minus Zero: venerdì, sabato, domenica
Se domani non torno: venerdì, sabato, domenica
Dio Ride: venerdì, sabato, domenica
Un tranquillo funerale di famiglia: venerdì, sabato, domenica
Il Gatto col Cappello: venerdì, sabato, domenica
Wild Horse Nine: sabato, domenica
Scrooge e gli spiriti del Natale: venerdì, sabato, domenica
Look Back: venerdì, sabato, domenica
Come rapinare una banca: venerdì, sabato, domenica
Un weekend artificiale: venerdì, sabato, domenica
Il rumore delle cose nuove: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Il rumore delle cose nuove: venerdì, sabato, domenica
Godzilla Minus Zero: venerdì, sabato, domenica
Un weekend artificiale: venerdì, sabato, domenica
Il Gatto col Cappello: venerdì, sabato, domenica
Scrooge e gli spiriti del Natale: venerdì, sabato, domenica
Se domani non torno: venerdì, sabato, domenica
Clayface: venerdì, sabato, domenica
Hope: venerdì, sabato, domenica
Un tranquillo funerale di famiglia: venerdì, sabato, domenica
Ice Cream Man: sabato
It Ends: sabato
Mammina: sabato
Il Gruffalo e la sua piccolina + Bastoncino: domenica
The Space Belpasso
Godzilla Minus Zero: venerdì, sabato, domenica
Se domani non torno: venerdì, sabato, domenica
Il rumore delle cose nuove: venerdì, sabato, domenica
Scrooge e gli spiriti del Natale: venerdì, sabato, domenica
Un weekend artificiale: venerdì, sabato, domenica
Il Gatto col Cappello: venerdì, sabato, domenica
Wild Horse Nine: venerdì, sabato, domenica
Dio Ride: venerdì, sabato, domenica
Hope: venerdì, sabato, domenica
Un tranquillo funerale di famiglia: venerdì, sabato, domenica
Come rapinare una banca: venerdì, sabato, domenica
It ends: venerdì, sabato, domenica
Cime tempestose: domenica
Clayface: domenica
Goat Sogna in Grande: domenica
The nameless ballad: venerdì, sabato,
League of Legends Worlds 26 Finals: sabato,
Ice cream man: venerdì, sabato, domenica
Je so’ pazzo: venerdì, sabato, domenica
Mammina: sabato, domenica
Shaun Vita da Pecora: sabato, domenica
Ragione e sentimento: venerdì, domenica
Wildhood: venerdì, sabato, domenica