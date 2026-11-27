L’ultimo weekend di novembre nelle tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese i film del momento impazzano assieme ovviamente a qualche novità.
Ecco la programmazione nelle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia nei giorni che vanno da oggi venerdì 27 a domenica 29 novembre 2026.
Cinestar I Portali
Godzilla Minus Zero: venerdì, sabato, domenica
Lorenzo – L’Incredibile Avventura: venerdì, sabato, domenica
Se domani non torno: sabato, domenica
Dio Ride: sabato, domenica
Il Gatto col Cappello: sabato, domenica
Scrooge e gli spiriti del Natale: venerdì, sabato, domenica
Un Weekend Artificiale: venerdì, sabato, domenica
Il Rumore delle Cose Nuove: sabato, domenica
Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura: venerdì, sabato, domenica
Il fuoco che ti porti dentro: sabato, domenica
Ti presento i Fotter: venerdì, sabato, domenica
La notte delle fragole: venerdì, sabato, domenica
Hexe – Il Regno delle Streghe: venerdì, sabato, domenica
E’ andata così: sabato, domenica
Uci Cinema
Hexe – Il Regno delle Streghe: sabato, domenica
Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti: sabato, domenica
Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura: venerdì, sabato, domenica
La notte delle fragole: venerdì, sabato, domenica
Scrooge e gli spiriti del Natale: venerdì, sabato, domenica
Se domani non torno: sabato, domenica
Taddeo l’Esploratore e la Lampada Magica: domenica
Ti presento i Fotter: venerdì, sabato, domenica
The Space Belpasso
La notte delle fragole: venerdì, sabato, domenica
Scrooge e gli spiriti del Natale: sabato, domenica
Ti presento i Fotter: sabato, domenica
Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura: sabato, domenica
Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti: sabato, domenica
Se domani non torno: venerdì, sabato, domenica
Il Gatto col Cappello: sabato, domenica
Il Risveglio di Boiuna: sabato, domenica
Paw Patrol – Missione Dinosauri: domenica
Dio Ride: sabato, domenica
Godzilla Minus Zero: sabato, domenica
Un tranquillo funerale di famiglia: domenica
Un weekend artificiale: sabato, domenica
Hex – Il Regno delle Streghe: sabato, domenica