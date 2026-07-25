Cinema

Weekend al cinema: ecco A new dawn e Terapia di Famiglia

di Giuliano Spina

25 Luglio 2026

L’ultimo weekend di luglio entra nel vivo e le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia propongono i film del momento assieme ovviamente a qualche novità.

Ecco la programmazione delle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026

Cinestar I Portali

Toy Story 5: sabato, domenica

Minions & Monsters: sabato, domenica

Odissea: sabato, domenica

La Casa – Il rogo del male: sabato, domenica

Terapia di famiglia: sabato, domenica

Blue: sabato, domenica

Deep Water – Incubo dagli abissi: sabato, domenica

A new dawn: sabato, domenica

Uci Cinema

Odissea: sabato, domenica

Minions & Monsters: sabato, domenica

A new dawn: sabato, domenica

Backrooms Vm 14: sabato,

Deep Water – Incubo dagli abissi: sabato, domenica

Terapia di famiglia: domenica

Toy Story 5: sabato, domenica

Trolls 3 – Tutti Insieme: domenica

The Space Belpasso

Odissea: sabato, domenica

Minions & Monsters: sabato, domenica

Deep Water – Incubo dagli abissi: sabato, domenica

Blue: sabato, domenica

Terapia di Famiglia: sabato, domenica

Toy Story 5: sabato, domenica

La Casa – Il Rogo del Male: sabato, domenica

A new dawn: sabato, domenica

F1 – Il film: domenica

Jumpers – Un salto tra gli animali: domenica

Obesession Vm 14: domenica

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Giuliano Spina