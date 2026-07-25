Weekend al cinema: ecco A new dawn e Terapia di Famiglia

L’ultimo weekend di luglio entra nel vivo e le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia propongono i film del momento assieme ovviamente a qualche novità.
Ecco la programmazione delle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026
Cinestar I Portali
Toy Story 5: sabato, domenica
Minions & Monsters: sabato, domenica
Odissea: sabato, domenica
La Casa – Il rogo del male: sabato, domenica
Terapia di famiglia: sabato, domenica
Blue: sabato, domenica
Deep Water – Incubo dagli abissi: sabato, domenica
A new dawn: sabato, domenica
Uci Cinema
Odissea: sabato, domenica
Minions & Monsters: sabato, domenica
A new dawn: sabato, domenica
Backrooms Vm 14: sabato,
Deep Water – Incubo dagli abissi: sabato, domenica
Terapia di famiglia: domenica
Toy Story 5: sabato, domenica
Trolls 3 – Tutti Insieme: domenica
The Space Belpasso
Odissea: sabato, domenica
Minions & Monsters: sabato, domenica
Deep Water – Incubo dagli abissi: sabato, domenica
Blue: sabato, domenica
Terapia di Famiglia: sabato, domenica
Toy Story 5: sabato, domenica
La Casa – Il Rogo del Male: sabato, domenica
A new dawn: sabato, domenica
F1 – Il film: domenica
Jumpers – Un salto tra gli animali: domenica
Obesession Vm 14: domenica