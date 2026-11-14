Calcio siciliano: il Palermo si ferma per la Nazionale, il Catania atteso dalla trasferta di Salerno

Un fine settimana in cui il Palermo resta ai box per la sosta del campionato di Serie B legata agli impegni delle nazionali, mentre il Catania si prepara a un appuntamento importante in trasferta. Domani alle 14:30, i rossazzurri saranno di scena allo stadio Arechi contro la Salernitana, nella gara valida per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C.

Catania, all’Arechi una sfida importante per ritrovare continuità

Il Catania chiamato a misurarsi con una Salernitana che, nonostante un periodo complicato, resta una formazione di grande valore per qualità e profondità della rosa.

Gli etnei arrivano alla trasferta campana con la volontà di dare continuità al proprio percorso e confermare i segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane. La partita rappresenta un banco di prova significativo, anche per misurare la capacità della squadra di affrontare un avversario ambizioso in uno stadio tradizionalmente caldo come l’Arechi.

Alla vigilia, l’allenatore rossazzurro Emilio Longo ha voluto allontanare l’idea che la gara possa essere considerata uno spartiacque definitivo della stagione. «Non dobbiamo vivere la partita di Salerno come un’ultima spiaggia», è il senso del messaggio lanciato dal tecnico, che ha invitato il gruppo a concentrarsi soprattutto sulla prestazione e sulla propria identità.

Longo: «Dobbiamo essere una squadra riconoscibile»

Per Longo, la sfida non dovrà essere affrontata soltanto sul piano emotivo. Il tecnico ha sottolineato la necessità di preparare la partita soprattutto dal punto di vista tecnico e tattico, tenendo conto delle qualità della Salernitana e delle idee di gioco del suo allenatore, Vito Di Bari.

L’obiettivo del Catania sarà quello di mantenere un atteggiamento propositivo, cercando di imporre il proprio gioco e mettere in difficoltà gli avversari. Pressione, intensità, attacco degli spazi e capacità di gestire i duelli individuali sono alcuni degli aspetti sui quali Longo ha insistito alla vigilia.

Per l’allenatore rossazzurro sarà anche un ritorno nella sua città: Longo è infatti nato e cresciuto a Salerno. Un legame personale che, tuttavia, non dovrà distogliere l’attenzione dall’obiettivo sportivo. Come ha spiegato lo stesso tecnico, oggi la sua casa è Catania e il desiderio è quello di portare la squadra il più in alto possibile.

Le condizioni della squadra e le possibili scelte

Tra gli aspetti da valutare in vista della gara ci sono anche le condizioni di alcuni giocatori. Longo ha segnalato in particolare la situazione di Di Gennaro, alle prese con una piccola elongazione all’adduttore e considerato a forte rischio per la trasferta. In dubbio anche Cabianca, che ha ripreso ad allenarsi con il gruppo ma avverte ancora fastidio al tallone.

Il tecnico ha spiegato di aver lavorato su entrambe le soluzioni tattiche, con la difesa a tre e con quella a quattro, riservandosi le ultime valutazioni prima della partita.

La Salernitana, dal canto suo, arriva all’appuntamento con la necessità di ritrovare risultati e certezze. Longo ha comunque invitato a non sottovalutare il valore della formazione campana, sottolineando come la qualità della rosa e le recenti prestazioni possano renderla un avversario particolarmente insidioso nonostante le tensioni che ci sono nell’ambiente.