Palermo sempre primo, il Catania ritrova la vittoria: il weekend delle siciliane prima della sosta

Weekend più che positivo quello appena trascorso per il calcio siciliano in Serie B e Serie C. Il Palermo pareggia sul campo dell’Ascoli e conserva la vetta della Serie B, mentre il Catania torna al successo al Massimino superando il Sorrento. Intanto, alle spalle dei rosanero, il Modena conquista tre punti a Chiavari e prova a tenere aperta la corsa al primo posto.

Palermo, un pareggio che vale la conferma in vetta

Il risultato più importante per il calcio siciliano arriva dal campionato cadetto. Nell’anticipo dell’undicesima giornata, disputato venerdì 6 novembre, il Palermo ha pareggiato 1-1 sul campo dell’Ascoli, mantenendo così la prima posizione in classifica con 27 punti.

Al Del Duca la partita si è accesa nel primo tempo con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Matteo Brunori al 20′. L’attaccante, ex capitano rosanero, ha trovato il gol contro la sua precedente squadra senza festeggiare, in segno di rispetto verso la tifoseria palermitana.

La formazione di Filippo Inzaghi ha reagito nella ripresa e ha trovato il pareggio al 55′ con Filippo Ranocchia, entrato in campo nell’intervallo. Decisivo l’assist di Cassandro, che ha permesso al centrocampista di firmare l’1-1.

Un punto prezioso, soprattutto per come è maturato e per le conseguenze sulla classifica. Il Palermo conserva infatti la propria imbattibilità stagionale: dopo undici giornate, il bilancio è di otto vittorie e tre pareggi. I rosanero salgono a quota 27 e possono affrontare la pausa con la consapevolezza di essere ancora la squadra da battere.

Il Modena vince a Chiavari, ma il Palermo resta a +4

La domenica ha portato un aggiornamento importante nella corsa al vertice. Il Modena ha espugnato il campo della Virtus Entella con un netto 2-0, grazie alla doppietta di Daniele Montevago, a segno al 6′ e all’11’ del primo tempo.

Un successo che consente agli emiliani di salire a 23 punti e di consolidare il secondo posto, ma che non modifica la leadership del Palermo. Il distacco tra le due formazioni rimane infatti di quattro lunghezze: 27 punti per i siciliani, 23 per il Modena.

Catania, il Massimino torna a sorridere: Sorrento battuto 2-0

Segnali incoraggianti arrivano anche dalla Serie C. Domenica 8 novembre il Catania ha superato il Sorrento per 2-0 allo stadio Angelo Massimino, ritrovando la vittoria dopo la sconfitta rimediata sul campo dell’Audace Cerignola.

Gli etnei hanno risolto la partita già nella prima frazione di gioco, costruendo il successo attraverso due iniziative di qualità. Al 24′ Giovanni Bruzzaniti ha sbloccato il risultato, finalizzando un contropiede avviato da Emanuele Cicerelli. Proprio Cicerelli ha poi firmato il raddoppio al 39′, con una conclusione a giro al termine di un’azione personale.

Nella ripresa la squadra rossazzurra ha gestito il vantaggio senza concedere al Sorrento occasioni sufficienti per riaprire la gara, malgrado i rossoneri campani fossero entrati in campo più in palla. Il risultato finale ha premiato la prestazione degli uomini di Emilio Longo, capaci di reagire subito dopo il passo falso del turno precedente.

Anche il pubblico ha risposto con una presenza significativa: al Massimino erano presenti 15.677 spettatori, a conferma del legame tra la squadra e la sua tifoseria.