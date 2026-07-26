We Beach Catania da batticuore: supera il Città di Milano ai rigori e vola alle Final Eight Scudetto

Una partita destinata a rimanere nella memoria degli appassionati di beach soccer. We Beach Catania chiude la stagione regolare del campionato italiano con una vittoria spettacolare, superando il Città di Milano soltanto dopo una lunghissima serie di rigori. Al termine di una sfida ricca di emozioni, colpi di scena e giocate di altissimo livello, i rossazzurri si impongono 10-9 dopo i tiri dal dischetto, conquistando il quinto successo stagionale e presentandosi con entusiasmo alle Final Eight di Scoglitti, in programma dal 7 al 9 agosto.

L’obiettivo fissato a inizio stagione è stato raggiunto. Adesso la squadra allenata da Mario Giuffrida potrà concentrarsi sulla fase finale del campionato, dove difenderà i colori della Sicilia con la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo.

Partenza sprint e primo tempo ricco di emozioni

Nonostante l’assenza di Eudim e con Paulinho non al meglio della condizione, la We Beach Catania approccia la gara con grande intensità. Bastano appena nove secondi per sbloccare il risultato: Marcello Percia Montani è il più rapido di tutti ad avventarsi sul pallone dopo la traversa colpita da Borer e firma l’1-0.

La risposta del Città di Milano non tarda ad arrivare. Brendo ristabilisce la parità dopo pochi minuti e, poco più tardi, completa la rimonta personale siglando anche il gol del sorpasso. Al 9′ Felipe Piu porta gli ospiti sul 3-1.

Quando la gara sembra indirizzata, sale in cattedra Emmanuele Zurlo. Il fuoriclasse catanese salta il diretto avversario e supera l’ex compagno di Nazionale Carpita, riaprendo l’incontro con la rete del 3-2. Il primo tempo si chiude con continui capovolgimenti di fronte e un ritmo elevatissimo.

Giordani protagonista, Zurlo trascina i rossazzurri

Nella ripresa la We Beach cambia portiere, affidandosi ad Andrea Giordani, che proprio sulla sabbia di casa si rende protagonista di diversi interventi decisivi.

Nonostante le sue parate, il Città di Milano trova nuovamente l’allungo grazie alla tripletta personale di Brendo, bravo ad approfittare di una carambola in area e firmare il 4-2.

Ancora una volta è Percia Montani a suonare la carica con una splendida rovesciata che vale il nuovo -1. Poco dopo Zurlo firma la sua doppietta personale con una giocata di forza e tecnica che conferma tutto il suo valore. Il secondo tempo diventa un autentico spettacolo, con entrambe le squadre protagoniste di un confronto ad altissima intensità.

Un finale da thriller deciso soltanto ai rigori

L’ultima frazione regala emozioni ancora più intense. Dopo appena due minuti D’Amore completa la rimonta, sfruttando una respinta di Carpita e regalando per la prima volta il vantaggio alla We Beach Catania.

Il Città di Milano reagisce immediatamente ancora con Brendo, mentre Percia Montani sfiora il nuovo vantaggio colpendo una clamorosa traversa con un’acrobazia da applausi. Poco dopo Lourenço riporta avanti i lombardi, ma Angelo Panarello ristabilisce ancora l’equilibrio a poco più di sei minuti dalla sirena.

Nei supplementari nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol decisivo e la sfida si trascina inevitabilmente ai calci di rigore.

La serie dal dischetto è interminabile. Dopo il doppio vantaggio iniziale del Città di Milano, la We Beach rimonta grazie ai gol di D’Amore, Panarello e Giuffrida. Si arriva ai rigori a oltranza, dove Milazzo realizza la propria conclusione prima che Andrea Giordani si trasformi definitivamente nell’eroe della serata, neutralizzando l’ultimo tiro degli avversari e facendo esplodere la festa rossazzurra.

Adesso testa alle Final Eight

La vittoria contro il Città di Milano consegna alla We Beach Catania entusiasmo, fiducia e la certezza di poter competere con le migliori formazioni del campionato.

Da lunedì inizierà la preparazione in vista delle Final Eight Scudetto di Scoglitti, appuntamento che assegnerà il titolo italiano e nel quale la formazione etnea proverà a continuare il proprio straordinario percorso stagionale.

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