We Beach Catania, tappa agrodolce a Praia a Mare: ko con Viareggio, poi la reazione contro Genova vale la Final Eight

Prima la delusione, poi la risposta di carattere. Si chiude con un bilancio in chiaroscuro, ma dal sapore positivo, la seconda tappa del Campionato Italiano di Serie A di beach soccer per la We Beach Catania. Sulla sabbia di Praia a Mare, la formazione allenata da Mario Giuffrida ha incassato la seconda sconfitta consecutiva contro l’Ecoris Viareggio, salvo riscattarsi il giorno seguente con un prezioso successo per 7-6 contro il Genova Beach Soccer, risultato che vale la qualificazione alla Final Eight scudetto di Scoglitti.

Viareggio punisce un avvio sottotono

Dopo il ko nel derby del Vulcano contro il Napoli, i rossazzurri cercavano immediatamente il riscatto, ma contro Viareggio la partenza è stata ancora una volta complicata.

La formazione toscana ha costruito il proprio successo già nel primo tempo, chiuso con un pesante 4-0 grazie alle reti di Tulio Silva, alla doppietta di Josep Gentilin e al gol di Santini.

Nel secondo periodo la We Beach ha provato a riaprire la gara con Zurlo, ma Viareggio ha risposto immediatamente con Pola e Sassari, allungando fino al 6-1. Solo nel finale della frazione è arrivata la reazione etnea: Panarello, Percia Montani e ancora Panarello hanno riportato il punteggio sul 7-4, riaccendendo le speranze senza però riuscire a completare la rimonta nell’ultima frazione.

Una sconfitta che ha evidenziato le difficoltà negli approcci alle partite, ma anche la capacità del gruppo di non arrendersi mai.

Contro Genova arriva la svolta

La risposta è arrivata puntuale nella terza giornata.

Contro il Genova Beach Soccer, la We Beach ha ritrovato intensità, concretezza e soprattutto i tre punti, imponendosi 7-6 al termine di una sfida ricca di emozioni.

L’avvio è stato perfetto: dopo appena 14 secondi Eudim ha portato avanti i siciliani approfittando di un errore del portiere ligure. Il Genova, però, ha reagito trovando il pareggio con Llorenç e il sorpasso grazie a una spettacolare rovesciata di Damm.

Nel secondo tempo Zurlo e La Torre hanno ribaltato momentaneamente il risultato, ma i liguri hanno nuovamente allungato con Damm, Llorenç e Revello. A rimettere in carreggiata la We Beach è stato il capitano Maurizio Giuffrida, autore della rete del 5-4 che ha cambiato l’inerzia della gara.

Nell’ultimo tempo è arrivata la rimonta definitiva. Dopo il momentaneo 6-4 firmato da Zuppiroli, Zurlo ha accorciato le distanze, La Torre ha trovato il pareggio e, a poco più di tre minuti dalla sirena, Eudim ha trasformato il tiro libero che ha fissato il definitivo 7-6.

Eudim e La Torre protagonisti

Tra i migliori in campo spicca proprio Eudim, autore della rete lampo in apertura e del gol decisivo nel finale.

Ottima anche la prova del giovane Pietro La Torre, prodotto del vivaio We Beach, che ha realizzato una doppietta confermando le qualità già mostrate nelle precedenti uscite.

Come sempre decisivo anche Emmanuele Zurlo, autore di due reti e costante punto di riferimento offensivo della squadra.

Giuffrida: «Questa vittoria ci restituisce fiducia»

Al termine dell’incontro il tecnico Mario Giuffrida ha analizzato il percorso della squadra nella tappa calabrese.

«Abbiamo fatto di tutto per conquistare i punti necessari in ottica qualificazione a Scoglitti e, alla fine, siamo riusciti a portare a casa tre punti davvero importantissimi. In tutte le partite la squadra ha giocato con il massimo impegno e con una grande voglia di vincere. Le prime due gare non sono andate come speravamo, soprattutto perché abbiamo avuto un approccio sbagliato nel primo tempo, concedendo troppo agli avversari e ritrovandoci subito con un divario pesante da recuperare».

L’allenatore ha sottolineato anche la capacità di reazione del gruppo.

«Eppure la squadra non ha mai smesso di crederci: tra il secondo e il terzo tempo siamo sempre riusciti a rientrare in partita, vincendo anche quelle frazioni di gioco, ma non è bastato per colmare lo svantaggio accumulato all’inizio. Oggi, invece, siamo scesi in campo con un atteggiamento decisamente più incisivo: abbiamo concretizzato le occasioni più importanti, difeso con grande attenzione e disputato un primo tempo nettamente migliore rispetto a quelli dei due giorni precedenti. Questo ci ha permesso di conquistare una vittoria fondamentale, che ci restituisce fiducia e ci consente di portare a casa un risultato che volevamo fortemente».

Obiettivo Scoglitti

La vittoria contro Genova consente alla We Beach Catania di chiudere la tappa di Praia a Mare con un bilancio di quattro successi nelle prime sette giornate di campionato e, soprattutto, con la certezza della qualificazione alla Final Eight scudetto che si disputerà a Scoglitti.

Prima dell’appuntamento decisivo per il tricolore, i rossazzurri saranno impegnati nella tappa di Anzio, dove si definirà il piazzamento finale e la griglia degli accoppiamenti per la corsa al titolo nazionale.