Beach Soccer, We Beach Catania cade nel derby del Vulcano: il Napoli vince 5-3 trascinato da Bê Martins

Seconda sconfitta stagionale per la We Beach Catania nel campionato di Serie A di beach soccer. Dopo il ko rimediato nella tappa inaugurale di Castelsardo contro il Pisa, la formazione allenata da Mario Giuffrida si arrende anche al Napoli nel derby del Vulcano disputato in notturna sulla sabbia di Praia a Mare.

Gli etnei lottano fino all’ultimo, ma devono fare i conti con la straordinaria prestazione del portoghese Bê Martins, autore di un poker che indirizza definitivamente la sfida verso i partenopei. Il risultato finale di 5-3 consente al Napoli di conquistare tre punti preziosi, mentre al Catania restano i gol di Zurlo, autore di una doppietta, e Paulinho, oltre alla consapevolezza di aver reagito con carattere dopo un avvio complicato.

Primo tempo: Napoli avanti con Léo e Bê Martins

La We Beach Catania scende in campo con una divisa ispirata ai colori dell’Etna, mentre il Napoli sceglie una vistosa maglia giallo fluo. L’avvio è vivace: Eudim prova subito a sorprendere la difesa avversaria con una conclusione da lunga distanza, senza però trovare lo specchio della porta. Dall’altra parte è Sciacca a chiamare Costa al primo intervento della serata.

L’equilibrio si spezza grazie a Léo Martins, che approfitta di un errore in fase di impostazione del portiere rossazzurro e con una spettacolare sforbiciata firma il vantaggio partenopeo.

Il gol mette in difficoltà gli etnei, che subiscono anche il raddoppio poco prima della fine del primo tempo. A realizzarlo è Bê Martins, protagonista di una giocata di grande qualità: dribbling e sinistro sotto l’incrocio dei pali per il 2-0 con cui si chiude la prima frazione.

La reazione etnea non basta

L’inizio del secondo tempo è ancora più complicato per la squadra di Giuffrida. Bê Martins continua il suo show personale e in meno di un minuto realizza altre due reti, portando il Napoli sul 4-0 e completando una tripletta devastante.

Quando la partita sembra ormai compromessa, arriva la reazione della We Beach. Un rapido contropiede costruito da Percia Montani libera Zurlo, che deposita in rete il pallone del 4-1 riaprendo almeno parzialmente l’incontro.

Finale combattuto, ma il Napoli resiste

Nell’ultima frazione il Catania torna in campo con un altro spirito. Paulinho accorcia ulteriormente le distanze con la rete del 4-2, riaccendendo le speranze rossazzurre e rendendo il finale molto più aperto.

Il Napoli, però, si affida ancora una volta al suo uomo simbolo. Bê Martins realizza il quarto gol personale della serata direttamente su calcio piazzato, riportando i partenopei a tre reti di vantaggio.

La We Beach non si arrende. Eudim inventa un morbido pallonetto che costringe Paterniti a una difficile respinta; sulla ribattuta Zurlo è il più rapido di tutti e firma il definitivo 5-3.

Gli ultimi minuti sono intensi e ricchi di occasioni, ma il Napoli difende con ordine il doppio vantaggio fino al triplice fischio.

Ora Viareggio e Genova

Per la We Beach Catania non c’è tempo per recriminare. Già domani, alle 17.15, i rossazzurri torneranno in campo contro il Viareggio, in una sfida fondamentale in vista della fase finale del campionato.

La tappa di Praia a Mare si concluderà domenica con l’ultima gara contro il Genova, ultimo banco di prova prima della Final Eight Scudetto di Scoglitti, dove verrà assegnato il titolo italiano.