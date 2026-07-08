We Beach Catania, tre sfide decisive per la corsa alla Final Eight Scudetto di beach soccer

Tre partite in tre giorni, nove punti a disposizione e un passaggio chiave della stagione. Dal 10 al 12 luglio, We Beach Catania sarà chiamata ad affrontare un ciclo di gare che potrà incidere in maniera significativa sulla corsa alla Final Eight di Scoglitti che assegnerà lo scudetto di beach soccer.

La formazione, guidata da Mario Giuffrida, arriva all’appuntamento al comando della classifica, a pari punti con Pisa, che ha però disputato una gara in meno, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e proseguire il percorso di crescita mostrato nelle prime uscite del campionato.

L’esordio è in programma venerdì 10 luglio alle ore 19.15 contro il Napoli, mentre sabato 11 luglio alle 17.15 sarà la volta della sfida contro Viareggio. Il programma si concluderà domenica 12 luglio alle ore 10.00 con il confronto contro Genova.

Tre sfide contro avversari di valore che rappresentano un banco di prova importante per le ambizioni rossazzurre. Lo staff tecnico ha preparato nei dettagli questo appuntamento, lavorando sia sull’aspetto atletico sia su quello tattico e mentale, consapevole dell’importanza di affrontare al meglio un calendario tanto intenso quanto determinante.

We Beach Catania si presenta a questo appuntamento forte del percorso costruito finora, della continuità di rendimento espressa nelle prime giornate e di un gruppo che, settimana dopo settimana, ha consolidato la propria identità, rafforzando compattezza e spirito di squadra. L’obiettivo è dare continuità ai risultati ottenuti, mantenere la vetta della classifica e compiere un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight Scudetto di Scoglitti.

Non c’è il tempo di fermarsi per l’Under 20. Archiviata l’esperienza della tappa di qualificazione a Terracina, dove i giovani rossazzurri hanno sfiorato l’accesso alla Final Four disputando un torneo di grande spessore, il gruppo guidato da Giuseppe Grasso è già partito alla volta di Praia a Mare per affrontare la Coppa Italia Under 20 Q8, in programma dal 7 al 10 luglio. Il debutto della We Beach Catania è fissato per domani, martedì 7 luglio alle ore 16.30, quando sulla sabbia del Lido Mambo del Lungomare Sirimarco affronterà il Napoli Under 20. L’obiettivo è quello di giocarsi fino in fondo le proprie carte nel secondo grande appuntamento nazionale della stagione. In queste settimane la squadra ha continuato a lavorare con intensità agli ordini del tecnico catanese, mantenendo entusiasmo, concentrazione e grande voglia di migliorarsi.

La Coppa Italia Under 20 vedrà ai nastri di partenza Genova, MG Media Eboli, Icierre Lamezia, Napoli, Lazio, Lenergy Pisa, Sambenedettese, Roma, Terracina, Futsal Vasto, Ecoris Viareggio e We Beach Catania. Il torneo proseguirà con quarti di finale, semifinali e finalissima, in programma venerdì 10 luglio alle ore 21.00, assegnando il secondo trofeo tricolore della stagione giovanile.

Il tecnico Mario Giuffrida spiega: «Partiamo per Praia a Mare per la seconda tappa di campionato. Sono formazioni molto ostiche e andremo a giocare tutte e tre le partite per vincerle. Cercheremo di mantenere il primo posto in classifica che condividiamo col Pisa. La squadra si è preparata bene, abbiamo lavorato da subito dopo la Coppa Italia, poi c’è stato un riposo. La squadra sta bene e venderà cara la pelle per raggiungere con tranquillità la qualificazione alle finali di Scoglitti. A noi basta vincere solo una partita per essere qualificati, ma se vinciamo pure le altre stiamo ancora meglio».