We Beach Catania travolge il Milano BS e vola in semifinale di Coppa Italia

We Beach Catania continua a sognare sulla sabbia di Terracina. Dopo il successo ottenuto negli ottavi, la formazione allenata da Mario Giuffrida conquista con autorità anche i quarti di finale di Coppa Italia, superando il Città di Milano con un netto 5-1 e staccando il pass per la semifinale, dove ritroverà la Sambenedettese, già affrontata pochi giorni fa nel recupero di campionato.

Una vittoria costruita attraverso una prestazione completa, fatta di solidità difensiva, qualità nelle giocate offensive e capacità di gestire i momenti più delicati del match. Protagonisti assoluti il portiere Matteo Costa, autore di interventi decisivi, e Emmanuele Zurlo, che ha firmato una preziosa doppietta. A completare il tabellino ci hanno pensato Paulinho, Rosario Bucolo e Borer.

Costa decisivo e Zurlo sblocca il match

La sfida si apre su ritmi elevati e con occasioni da entrambe le parti. Nel primo tempo è soprattutto Matteo Costa a tenere in piedi i rossazzurri. L’estremo difensore della We Beach compie un autentico capolavoro su una spettacolare rovesciata di Ortolini, togliendo il pallone dall’incrocio dei pali, e poco dopo si ripete con un altro intervento determinante.

Quando il primo parziale sembra destinato a chiudersi senza reti, arriva la giocata che cambia l’inerzia della gara. A un minuto dall’intervallo Zurlo trova lo spazio giusto e supera Carpita con una conclusione precisa che vale l’1-0 per la squadra etnea.

Milano reagisce, ma Zurlo risponde subito

La ripresa si apre con il pareggio lombardo. Ancora Ortolini protagonista, questa volta con una splendida rovesciata che sorprende Costa e ristabilisce l’equilibrio.

La risposta della We Beach, però, è immediata. Zurlo conferma il suo straordinario momento di forma, recupera il pallone, supera il diretto marcatore e batte nuovamente Carpita, riportando avanti i rossazzurri.

Da quel momento la squadra di Giuffrida prende progressivamente il controllo della partita, aumentando intensità e qualità del gioco.

Paulinho allunga, Bucolo firma il primo gol sulla sabbia

A pochi secondi dalla conclusione del secondo tempo arriva il colpo che indirizza definitivamente il match. Paulinho approfitta di un errore difensivo del Milano e, vedendo Carpita fuori dai pali, trova una conclusione perfetta che vale il 3-1.

Nel terzo tempo emerge tutta la maturità della We Beach, capace di amministrare il vantaggio senza rinunciare ad attaccare. Dopo appena due minuti Percia Montani serve un pallone invitante sul secondo palo e Rosario Bucolo si fa trovare pronto per il tap-in vincente.

Per l’ex calciatore del Catania, alla sua prima stagione nel beach soccer, si tratta del primo gol nel Campionato Italiano sulla sabbia, una rete che rende ancora più speciale la giornata rossazzurra.

Borer chiude i conti e ora c’è la Sambenedettese

Con il Milano ormai sbilanciato alla ricerca di una difficile rimonta, arriva anche il quinto gol. Un nuovo errore della formazione lombarda viene punito da Borer, che conferma il suo ottimo momento realizzativo andando a segno per la terza partita consecutiva.

Il 5-1 finale certifica la crescita della We Beach Catania, sempre più protagonista in questa fase della stagione. Una squadra che ha saputo soffrire quando necessario, affidarsi alle parate del proprio portiere e colpire con cinismo nelle occasioni decisive.

Adesso l’attenzione si sposta sulla semifinale di Coppa Italia, in programma oggi pomeriggio alle 17, quando i rossazzurri affronteranno nuovamente la Sambenedettese per continuare a inseguire il sogno tricolore.