We Beach Catania espugna Terracina: Sambenedettese battuta 8-6, adesso c’è la Coppa Italia

La We Beach Catania inaugura nel migliore dei modi la tappa di Terracina e conquista una vittoria pesantissima nel recupero della quarta giornata della Poule Scudetto di Serie A di beach soccer. I rossazzurri superano la Sambenedettese per 8-6 al termine di una sfida spettacolare, ricca di gol e colpi di scena, confermando carattere, qualità e maturità nei momenti decisivi del match.

Una vittoria che permette alla formazione allenata da Mario Giuffrida di conquistare il terzo successo stagionale e di consolidare la propria posizione in classifica, lanciandosi con entusiasmo verso il prossimo obiettivo: la Coppa Italia, al via già da domani con l’ottavo di finale contro il Sicilia Beach Soccer.

Partenza sprint dei rossazzurri

La We Beach Catania impiega appena trenta secondi per sbloccare il risultato. Su assist di Marcello Percia Montani, è Zurlo a farsi trovare pronto sul secondo palo e a firmare l’1-0.

I siciliani continuano a spingere e sfruttano al meglio anche le qualità di Matteo Costa, protagonista non solo tra i pali ma anche in fase di costruzione. Un suo lancio millimetrico pesca ancora Percia Montani, che controlla con classe e realizza il raddoppio.

La Sambenedettese fatica a contenere l’intensità degli etnei e subisce anche il terzo gol, firmato da Paulinho di testa. Prima dell’intervallo arriva però la reazione marchigiana con la splendida rovesciata di Fred che vale il momentaneo 3-1.

La Samb rientra, Eudim risponde

L’inizio del secondo tempo cambia completamente il volto della partita. La Sambenedettese trova rapidamente il modo di riaprire il match grazie a Catarino, protagonista con due conclusioni potenti che portano i marchigiani fino al 3-3.

Nel momento più delicato emerge però la qualità della We Beach Catania. Eudim, autentico trascinatore della squadra, riporta immediatamente avanti i rossazzurri con una conclusione imprendibile direttamente dal calcio d’inizio.

Il botta e risposta continua senza sosta. Capitan Maurizio Giuffrida firma il 5-3, ma Curcio risponde poco dopo mantenendo apertissima la sfida.

Eudim e Costa decisivi nel finale

Nel terzo e ultimo tempo la Sambenedettese trova il pareggio con Jordan, ma la gioia dura pochissimo. Ancora Eudim, a distanza di appena un secondo dal gol avversario, riporta avanti i siciliani con una splendida conclusione.

Il brasiliano continua a essere il protagonista assoluto della serata e completa la sua tripletta con una bordata da oltre 25 metri che vale il momentaneo allungo.

Accanto a lui brilla anche Matteo Costa. Il portiere rossazzurro si rende protagonista di numerosi interventi decisivi, neutralizzando più volte Fred e blindando il vantaggio della propria squadra nei momenti più delicati.

A chiudere definitivamente i conti è Borer, che firma il suo primo gol stagionale a un minuto e mezzo dalla sirena. Nel finale arriva anche la rete di Gori per il definitivo 8-6.

Terza vittoria stagionale e adesso la Coppa Italia

Il successo contro la Sambenedettese conferma l’ottimo momento della We Beach Catania, che in campionato ha conosciuto soltanto una sconfitta, maturata di misura contro il Pisa.

Archiviato il recupero di campionato, i rossazzurri sono già proiettati verso la Coppa Italia. Domani alle 15.15, negli ottavi di finale, andrà in scena la stracittadina contro il Sicilia Beach Soccer, formazione impegnata nella Poule Promozione.

La nuova formula della competizione mette infatti di fronte squadre provenienti dai due principali campionati nazionali, aumentando spettacolo e imprevedibilità. Per la We Beach Catania sarà una sfida da dentro o fuori, con in palio l’accesso ai quarti di finale e la possibilità di continuare a inseguire uno dei principali obiettivi della stagione.