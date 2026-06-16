We Beach Catania tra campionato e Coppa Italia: doppio obiettivo a Terracina

La We Beach Catania arriva al prossimo appuntamento stagionale forte di un gruppo che ha saputo superare le difficoltà, sfiorando l’impresa contro i campioni d’Italia e tornando dall’ultima tappa con due vittorie pesanti che confermano la solidità del progetto rossazzurro.

Adesso l’attenzione si sposta su Terracina, teatro di un nuovo snodo fondamentale della stagione, tra campionato e Coppa Italia.

Campionato e Coppa Italia: doppio obiettivo per i rossazzurri

La formazione etnea sarà impegnata in una doppia missione. Da un lato la sfida di campionato contro la Sambenedettese, in programma mercoledì alle ore 17:15, utile per consolidare la posizione in classifica. Dall’altro l’atteso debutto nella Coppa Italia di beach soccer, competizione già vinta due anni fa a Messina e considerata uno degli obiettivi principali della stagione.

La nuova formula del torneo promette spettacolo ed emozioni, e vedrà la We Beach Catania iniziare il proprio percorso dagli ottavi di finale nel derby contro il Sicilia Beach Soccer, formazione catanese impegnata nella Poule Promozione.

Ultima rifinitura a Le Capannine

La squadra ha svolto questa mattina l’ultima seduta di allenamento presso Le Capannine, chiudendo così il programma di preparazione prima della partenza.

In casa rossazzurra l’entusiasmo è alto e il gruppo appare compatto e determinato. Un aspetto sottolineato anche dal capitano Maurizio Giuffrida, che ha evidenziato la mentalità della squadra:

«Il gruppo è molto compatto e crede profondamente in quello che fa. Ci alleniamo con regolarità e non lasciamo nulla al caso. Sappiamo che ci attendono partite difficili, ma siamo pronti ad affrontarle con la giusta mentalità e consapevoli delle nostre qualità».

Percia Montani, esperienza e qualità al servizio della squadra

Tra i punti di riferimento del roster rossazzurro c’è senza dubbio Marcello Percia Montani, uno dei colpi più importanti del club e protagonista anche nella tappa di Castelsardo con prestazioni di alto livello.

Nato a Lamezia Terme nel 1988, pivot ed esterno offensivo, vanta una lunga carriera tra calcio a undici e beach soccer, con esperienze in club come Lamezia Terme, Panarea Catanzaro, Sambenedettese, Catania e Pisa, con un bottino complessivo di 132 reti nella disciplina.

Importante anche il suo percorso in Nazionale, dove ha militato dal 2018 al 2024, conquistando la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo, partecipando alla Coppa Intercontinentale e agli ANOC World Beach Games, fino alla finale della FIFA Beach Soccer World Cup 2019, chiusa con una storica medaglia d’argento.

«Il beach soccer unisce calcio, spettacolo e divertimento – ha raccontato –. La sabbia mi dà una sensazione di libertà unica. Il momento più emozionante della mia carriera resta il gol all’esordio mondiale contro Tahiti. Ho scelto questa squadra perché credo nel progetto e penso che possiamo toglierci grandi soddisfazioni».

Under 20, bilancio positivo nonostante l’eliminazione

Si chiude invece con qualche rimpianto l’avventura dell’Under 20 guidata da Giuseppe Grasso, che nonostante tre vittorie sul campo non riesce a qualificarsi per la Final Four di Scoglitti.

Resta però un bilancio positivo, con segnali importanti in termini di crescita, qualità del gioco e prospettive future per tutto il movimento rossazzurro, a conferma della bontà del lavoro svolto sul settore giovanile.