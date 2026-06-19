We Beach Catania avanti in Coppa Italia: battuto il Sicilia BS, adesso c’è il Città di Milano

Prosegue il momento positivo della We Beach Catania, che dopo il successo ottenuto contro la Sambenedettese nel recupero della quarta giornata del campionato conquista anche il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Sulla sabbia di Terracina i rossazzurri superano il Sicilia Beach Soccer per 3-2 al termine di una stracittadina combattuta e gestita con intelligenza, centrando così il secondo successo consecutivo nel giro di poche ore.

La squadra allenata da Mario Giuffrida continua dunque il proprio percorso nella competizione tricolore e domani pomeriggio, alle 15.15, affronterà il Città di Milano in una sfida che mette in palio l’accesso alle semifinali.

Una vittoria costruita con esperienza

Il derby catanese proponeva due squadre che vivono realtà differenti. Da una parte la We Beach Catania, impegnata nella Poule Scudetto e reduce dall’importante vittoria contro la Sambenedettese; dall’altra il Sicilia BS, formazione che milita nella Poule Promozione e che ha affrontato l’incontro con grande determinazione.

Per i rossazzurri l’obiettivo principale era superare il turno senza disperdere energie preziose, considerando il fitto calendario e le alte temperature che stanno caratterizzando la tappa laziale.

A sbloccare la partita è stato ancora una volta Zurlo, che al 2′ del primo tempo ha portato avanti la We Beach Catania. Il Sicilia BS ha però reagito prontamente trovando il pareggio con Candarella al 6′, ristabilendo l’equilibrio prima della conclusione della prima frazione.

Zurlo decisivo, Borer ancora protagonista

In avvio di secondo tempo la We Beach ha alzato il ritmo e ha ritrovato il vantaggio grazie alla seconda rete personale di Zurlo, autore di una preziosa doppietta.

Poco dopo è arrivato anche il terzo gol firmato da Borer, sempre più protagonista della fase offensiva rossazzurra. Per il giocatore si tratta della seconda rete consecutiva dopo quella realizzata nella sfida contro la Sambenedettese, confermando il suo ottimo momento di forma.

Nel terzo tempo il Sicilia BS ha provato a riaprire la gara con il gol di Sciuto, ma la formazione di Giuffrida ha gestito con lucidità il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando una qualificazione meritata.

Giuffrida: «Importante passare il turno»

Al termine della gara il tecnico Mario Giuffrida ha analizzato la prestazione della propria squadra, sottolineando soprattutto l’importanza del risultato.

«Non abbiamo certamente giocato una partita intensa come quella disputata contro la Sambenedettese. Abbiamo gestito bene alcune fasi della gara, meno bene altre. L’aspetto più importante era però passare il turno e dare continuità ai risultati. In questo momento della stagione conta anche saper amministrare energie e situazioni di gioco».

L’allenatore ha poi puntato l’attenzione sul prossimo impegno contro il Città di Milano.

«Adesso la nostra attenzione è rivolta alla sfida contro il Città di Milano. Non è semplice, anche perché le temperature particolarmente elevate incidono inevitabilmente sul rendimento delle squadre».

Zurlo guarda già ai quarti

Soddisfatto anche Zurlo, autore della doppietta che ha indirizzato il match.

«Era importante passare il turno e dosare le energie in una partita in cui il caldo torrido ha senz’altro influito. Bravi davvero, ora testa al Città di Milano».

Per la We Beach Catania arrivano quindi ulteriori conferme: la crescita di Borer, la leadership di Zurlo e soprattutto una squadra che continua a vincere e a guardare con ambizione ai prossimi appuntamenti. Domani contro il Città di Milano servirà un’altra prova di maturità per continuare a inseguire il sogno Coppa Italia.