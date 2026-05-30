We Beach Catania parte con il piede giusto: battuta Icierre Lamezia 7-6 all’esordio stagionale

Inizia con una vittoria sofferta ma meritata la nuova stagione della We Beach Catania. La formazione etnea ha superato per 7-6 la Icierre Lamezia al termine di una gara spettacolare e ricca di emozioni, conquistando i primi punti del campionato grazie a una prestazione caratterizzata da intensità, qualità e grande determinazione.

Protagonista assoluto dell’incontro è stato il brasiliano Eudim, autore di ben quattro reti e autentico trascinatore della squadra rossazzurra. Da incorniciare anche l’esordio stagionale di due giovani catanesi cresciuti nel settore giovanile del club, il capitano Maurizio Giuffrida e Angelo Panarello, entrambi a segno in una giornata che difficilmente dimenticheranno.

Al termine della gara il tecnico Mario Giuffrida ha espresso soddisfazione per la prova dei suoi.

«Sono felice per l’approccio alla partita. Sapevamo di affrontare un avversario forte, che si è notevolmente rafforzato. Siamo stati bravi a scendere in campo con grande piglio e altrettanto bravi a rispondere colpo su colpo. Motivo di orgoglio? I gol di due catanesi cresciuti nell’Under 20, segno che abbiamo lavorato bene e che abbiamo valorizzato le risorse interne in modo efficace. Ora testa alla sfida con il Pisa, campione d’Italia».

Avvio travolgente dei rossazzurri

La partita si mette subito in discesa per la We Beach. Dopo appena un secondo dal fischio d’inizio, uno schema perfettamente eseguito libera Eudim che lascia partire un tiro imparabile per l’immediato vantaggio etneo.

Il Catania continua a spingere e sfiora il raddoppio con Costa prima di trovare il 2-0 grazie a Maurizio Giuffrida, bravo a finalizzare un assist dello stesso Eudim. La risposta dei calabresi tarda ad arrivare e Panarello ne approfitta firmando il tris con un potente diagonale.

Lamezia riesce ad accorciare le distanze con De Nisi, ma i rossazzurri mantengono il controllo del match chiudendo il primo tempo avanti sul 3-1.

Eudim trascina la We Beach

Nella seconda frazione il brasiliano torna protagonista con la rete dell’1-4, ma la formazione calabrese non si arrende e grazie alle marcature di Villella e Ozu Moreira riapre completamente la gara portandosi sul 3-4.

Nel momento più delicato emerge l’esperienza della We Beach. Percia Montani firma infatti il gol del nuovo doppio vantaggio, consentendo agli etnei di chiudere il secondo periodo sul 5-3.

Finale da brividi

L’ultima frazione regala spettacolo e tensione fino all’ultimo secondo. Mascaro accorcia ancora per il Lamezia, ma Eudim risponde immediatamente riportando avanti di due reti la formazione catanese.

Quando Villella realizza il calcio di punizione del 5-6, la sfida torna nuovamente in equilibrio. La We Beach è costretta a difendersi dagli assalti avversari, affidandosi anche agli interventi decisivi di Giordani.

A chiudere definitivamente i conti ci pensa ancora Eudim, che completa il suo poker personale con un colpo di testa che vale il settimo gol rossazzurro. Nel finale la splendida rovesciata di Flavio Verso fissa il risultato sul definitivo 7-6, ma non basta ai calabresi per evitare la sconfitta.

Testa al Pisa

Per la We Beach Catania arriva così una vittoria preziosa e incoraggiante, ottenuta contro una neopromossa che ha dimostrato qualità e carattere. Un successo che permette agli etnei di guardare con fiducia al prossimo impegno contro il Pisa, campione d’Italia in carica, atteso nella giornata successiva.

L’avventura stagionale dei rossazzurri è iniziata nel migliore dei modi.

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