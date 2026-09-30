Volley Valley, la squadra di B1 accolta a Palazzo degli Elefanti: «Vogliamo rappresentare Catania con orgoglio»

Un pomeriggio nel cuore di Catania per presentare ufficialmente la nuova stagione e rafforzare il legame tra la Volley Valley e la città. La formazione femminile, neopromossa in Serie B1 dopo la storica promozione conquistata nella scorsa stagione, è stata ricevuta a Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enrico Trantino.

L’incontro ha riunito istituzioni, sport e imprenditoria, offrendo alle atlete l’occasione di conoscere più da vicino la città che rappresenteranno sui campi di tutta Italia. Un passaggio simbolico per una società che si appresta ad affrontare per la prima volta il campionato nazionale di B1 femminile.

Trantino: «Crediamo nella rinascita della pallavolo a Catania»

Ad accogliere la squadra è stato il sindaco Enrico Trantino, già presente alla finale playoff che ha sancito la promozione della Volley Valley in B1. Nel corso dell’incontro la società ha consegnato al primo cittadino la nuova felpa ufficiale, trasformando il gesto in un ulteriore segno del rapporto tra il club e la città.

«Crediamo molto nella rinascita della pallavolo a Catania», ha affermato Trantino. «Ricevere la Volley Valley è per me un segnale importante. Mi piace molto l’aspetto umano di questa società e oggi ho voluto fare al club un grosso in bocca al lupo».

Il sindaco ha inoltre sottolineato il ruolo dello sport nella crescita della città, ricordando l’impegno sulle infrastrutture sportive del territorio.

Sponsor e imprese al fianco della squadra

All’incontro era presente anche Francesco Russo Morosoli, CEO di Funivia dell’Etna e main sponsor della Volley Valley da oltre 15 anni.

«Da anni sosteniamo la pallavolo, insieme ad altri club sportivi del nostro territorio», ha sottolineato Russo Morosoli. «Lo sport rappresenta un valore importante e crediamo molto in realtà solide come quella della Volley Valley. L’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza è sotto gli occhi di tutti e questo ci permette di essere oggi, con orgoglio, la squadra di punta della città».

Non ha invece potuto partecipare Fabio Scaccia, CEO di Farmitalia, a causa della cancellazione dei voli sullo scalo di Fontanarossa. Per il terzo anno consecutivo l’azienda farmaceutica sarà title sponsor della squadra, confermando il proprio sostegno al progetto sportivo.

Il rapporto con il mondo imprenditoriale rappresenta così uno degli elementi su cui la Volley Valley ha costruito negli anni il proprio percorso di crescita.

Carpinato: «Vogliamo dare un’identità alle nostre ragazze»

A spiegare il significato della presentazione è stato Francesco Carpinato, direttore generale della Volley Valley.

«Quest’anno abbiamo voluto presentare la città alla squadra, partendo proprio dal nostro primo cittadino e primo tifoso. Vogliamo dare un’identità alle nostre ragazze, che con orgoglio rappresenteranno Catania».

L’obiettivo sportivo per la nuova stagione è innanzitutto quello di mantenere la categoria, senza perdere di vista il progetto che ha accompagnato la crescita della società: «Vogliamo consolidare il lavoro del settore giovanile. Il vivaio del club rappresenta sempre il nostro fiore all’occhiello».

Il settore giovanile costituisce infatti uno dei pilastri del progetto Volley Valley, che negli anni ha sviluppato un percorso orientato alla crescita delle giovani atlete.

Dalla promozione alla nuova sfida della B1

La conquista della Serie B1 è arrivata al termine di una stagione storica. La formazione guidata da Piero Maccarrone ha superato l’Innova Arabona nella finale playoff, completando un percorso che ha riportato la pallavolo femminile catanese su un palcoscenico nazionale di primo piano.

La nuova stagione rappresenta quindi un passaggio importante: da una parte la necessità di confrontarsi con una categoria superiore, dall’altra la volontà di dare continuità a un progetto che punta anche sulla valorizzazione dei talenti cresciuti nel vivaio.

Dopo il municipio, alla scoperta di Catania

La giornata non si è conclusa a Palazzo degli Elefanti. Dopo l’incontro con il sindaco, le atlete hanno attraversato il centro storico di Catania per conoscere alcuni dei luoghi più rappresentativi della città.

A guidarle è stata Giusy Belfiore, presidente dell’Associazione Guide Turistiche Catanesi, che ha accompagnato la squadra in una passeggiata tra architettura, storia e curiosità del centro storico.

Un modo per legare ancora più strettamente la squadra al territorio che sarà chiamata a rappresentare durante la stagione di B1.

Per la Volley Valley, dunque, la presentazione ufficiale è stata qualcosa di più di un appuntamento istituzionale: un primo passo della nuova stagione nel segno dell’identità catanese, del rapporto con la città e di un progetto sportivo che ora affronta la sfida della Serie B1.