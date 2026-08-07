Vista offuscata in estate: è davvero colpa del caldo?

Durante l’estate può capitare di avere la sensazione di vedere meno nitidamente, soprattutto dopo una giornata trascorsa al sole o molte ore all’aria aperta. Ma il caldo può davvero influire sulla qualità della vista?
«Il caldo, da solo, non peggiora la vista. Tuttavia alcune condizioni tipiche dell’estate possono favorire sintomi come vista offuscata, bruciore o affaticamento visivo», spiega Giovanni Moschitta, oculista.
Il ruolo della disidratazione
Quando le temperature aumentano, il corpo perde una maggiore quantità di liquidi. Anche gli occhi possono risentirne.
«Una riduzione dell’idratazione può alterare il film lacrimale, quella sottile pellicola che protegge la superficie dell’occhio e garantisce una visione nitida», spiega Moschitta.
Per questo motivo, in estate, alcune persone avvertono più facilmente secchezza o una sensazione di vista appannata.
Sole, vento e aria condizionata
Anche gli agenti esterni giocano un ruolo importante. Vento, esposizione prolungata al sole e ambienti climatizzati possono aumentare l’evaporazione delle lacrime e accentuare il fastidio.
«Non è raro che, dopo una giornata al mare o in piscina, gli occhi risultino più affaticati e la qualità della visione sembri leggermente ridotta».
Nella maggior parte dei casi questi sintomi migliorano spontaneamente, soprattutto dopo il riposo o una corretta idratazione. Tuttavia non bisogna attribuire automaticamente ogni episodio di vista offuscata al caldo.
Quando è opportuno fare una visita
«Se la vista rimane offuscata, compare improvvisamente o si associa a dolore, lampi di luce o altri sintomi, è importante sottoporsi a una valutazione oculistica», sottolinea Moschitta.
Una visita permette infatti di distinguere un semplice affaticamento estivo da condizioni che richiedono un approfondimento.