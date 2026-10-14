Vipere, come riconoscerle anche in autunno e cosa fare in caso di morso

Anche con l’arrivo dell’autunno, incontrare una vipera durante una passeggiata nei boschi o un’escursione non è del tutto impossibile. Con l’abbassarsi delle temperature questi rettili riducono progressivamente la propria attività, ma nelle giornate ancora miti possono essere avvistati mentre cercano punti soleggiati per scaldarsi. E se a imbattersi in un serpente sono un cane o un gatto, il rischio di un morso non va sottovalutato.

A fare chiarezza su come riconoscere una vipera, distinguendola dagli altri serpenti presenti in Italia, e su come comportarsi in caso di morso è Mirko Ivaldi, veterinario appassionato di divulgazione, che propone un vademecum dedicato soprattutto alla sicurezza degli animali domestici e alla prevenzione degli incontri ravvicinati con la fauna selvatica.

Come riconoscere una vipera: testa, coda e squame

Il primo aspetto da chiarire è che non tutti i serpenti che si incontrano in natura sono vipere. In Italia sono presenti diverse specie di serpenti e imparare a riconoscere alcune caratteristiche può aiutare a evitare reazioni dettate dalla paura. Le vipere sono quelle di maggiore rilevanza medica per il loro veleno, ma anche gli altri serpenti svolgono un ruolo importante negli ecosistemi e non devono essere disturbati.

«La vipera si riconosce principalmente partendo dalla testa, per la forma del muso, che è triangolare, mentre gli altri serpenti nostrani hanno un muso ovale», spiega Ivaldi. Un’altra caratteristica è il profilo laterale del muso, che appare leggermente rivolto verso l’alto.

Tra gli elementi distintivi rientrano anche le squame: nella vipera sono generalmente piccole e numerose sulla testa, mentre in molti altri serpenti sono presenti placche più grandi e ben visibili.

La pupilla verticale, simile a quella di un gatto, è un ulteriore tratto caratteristico. Il veterinario, tuttavia, invita a non avvicinarsi all’animale per controllarla: «Bisognerebbe andare molto vicino al muso e questo potrebbe essere percepito come un segnale di minaccia».

Un indizio utile può arrivare anche dall’osservazione della coda, senza avvicinarsi. Nella vipera la parte terminale si restringe in modo relativamente brusco, mentre in molti altri serpenti la coda tende ad assottigliarsi più gradualmente.

Attenzione, invece, a non affidarsi esclusivamente al disegno del dorso. Le vipere possono presentare motivi a zigzag, ma anche alcune bisce hanno colorazioni che possono ricordarle. È il caso, per esempio, della natrice viperina, che può trarre in inganno chi non conosce bene questi animali.

«Nel dubbio, considerateli sempre vipere dal punto di vista dell’attenzione», raccomanda Ivaldi. Questo non significa che ogni serpente sia pericoloso, ma che sia preferibile mantenere le distanze e lasciare all’animale una via di fuga.

Vipere in autunno: perché possono essere ancora avvistate

Il letargo, o più precisamente il periodo di ridotta attività invernale, non scatta in una data uguale per tutti gli esemplari. Le condizioni climatiche, l’altitudine e le temperature influenzano il comportamento dei rettili.

Per questo, anche durante il tardo autunno, una giornata particolarmente mite può favorire l’avvistamento di una vipera su una pietra, lungo un margine assolato o in un altro punto in cui possa assorbire calore.

La raccomandazione è semplice: non toccare il serpente, non tentare di catturarlo e non cercare di ucciderlo. Se ci si trova nelle vicinanze, è opportuno mantenere una distanza di sicurezza e allontanarsi con calma, lasciando libero il passaggio.

«L’essere umano non è né una preda né un amico: viene percepito come un disturbo», osserva il veterinario. In genere, quindi, il serpente preferisce evitare il contatto. Anche i passi e le vibrazioni del terreno possono metterlo in allerta, ma non è necessario provocarlo o avvicinarsi per costringerlo ad andarsene.

Le vipere e gli altri serpenti autoctoni hanno un ruolo nell’equilibrio naturale e non devono essere perseguitati. In caso di incontro, la scelta più sicura è rispettare l’animale e lasciarlo indisturbato.

Cosa fare se una vipera morde un cane o un gatto

Il morso di una vipera può provocare conseguenze anche importanti. Il veleno può danneggiare i tessuti e alterare la coagulazione del sangue; la gravità dipende da diversi fattori, tra cui la quantità di veleno eventualmente inoculata, il punto del morso, la taglia dell’animale e le sue condizioni di salute.

«La vipera può decidere quando e quanto veleno iniettare ogni volta che morde: non è detto che ogni morso comporti necessariamente un’avvelenamento», chiarisce Ivaldi. Tuttavia, non è possibile stabilire a casa se il morso sia stato “a secco”, cioè senza inoculazione di veleno. Per questo ogni sospetto va trattato come un’urgenza veterinaria.

Il morso può lasciare due piccoli fori corrispondenti ai denti veleniferi, ma la loro presenza e visibilità possono variare. Non bisogna quindi aspettare di individuare i segni sulla pelle per chiedere aiuto: dolore, gonfiore e alterazioni della zona colpita sono altri segnali possibili, ma la valutazione spetta al veterinario.

La prima cosa da fare è contattare immediatamente una clinica veterinaria o il proprio veterinario, comunicando il sospetto morso di vipera e seguendo le indicazioni ricevute. È importante avvisare la struttura prima di arrivare, così da consentire al personale di prepararsi.

Nel frattempo, occorre mantenere la calma e limitare il più possibile i movimenti dell’animale. Se si tratta di un cane, è preferibile trasportarlo senza lasciarlo camminare autonomamente; bisogna evitare di manipolare la zona colpita e non perdere tempo cercando di identificare o catturare il serpente.

«La cosa principale, anche se non è sempre facile, è non agitarsi. Bisogna calmare l’animale e portarlo il più velocemente possibile in clinica», sottolinea Ivaldi.

Morso di vipera, cosa non fare: niente incisioni, succhiamento o rimedi improvvisati

Tra gli errori più pericolosi ci sono alcuni comportamenti ispirati a vecchi consigli di sopravvivenza, ancora oggi talvolta riproposti. Incidere la ferita, tentare di aspirare il veleno o applicare lacci e fasciature strette non sono interventi da improvvisare e possono provocare ulteriori danni.

«Lasciate stare l’incisione della ferita e il tentativo di succhiare il veleno. Non toccate la zona del morso: bisogna essere tempestivi nel portare l’animale dal veterinario», raccomanda il professionista.

È inoltre sconsigliato somministrare farmaci senza indicazione veterinaria o ricorrere autonomamente al siero antivipera. La scelta delle cure e l’eventuale ricorso ad antidoti spettano al personale sanitario sulla base della valutazione clinica.

In sintesi, in caso di sospetto morso a un animale domestico:

Contattare subito il veterinario e segnalare il sospetto morso di vipera.

Limitare i movimenti e trasportare l’animale in clinica il prima possibile.

Non incidere né succhiare la ferita e non applicare lacci o fasciature strette.

Non somministrare farmaci o antidoti di propria iniziativa.

Non perdere tempo nel tentativo di catturare il serpente o di identificarlo da vicino.

Il veterinario valuterà il quadro clinico e stabilirà il trattamento più appropriato.

Cani e gatti, come prevenire gli incontri con le vipere

Il rischio di morso riguarda soprattutto gli animali che si avvicinano alla fauna selvatica per curiosità o istinto predatorio. Secondo Ivaldi, un cane curioso può essere più incline a disturbare un serpente che non conosce, mentre molti gatti tendono a mantenersi a distanza, pur non essendo del tutto esenti dal rischio.

La prevenzione passa anche dall’educazione: abituare il cane a non inseguire o attaccare gli animali selvatici può ridurre le occasioni di contatto. Durante le passeggiate, soprattutto in boschi e zone rocciose, è consigliabile rimanere sui sentieri battuti, utilizzare calzature adeguate e non infilare le mani tra le pietre, nell’erba alta o nei cespugli senza prima verificare l’ambiente.

«La prevenzione migliore è insegnare ai propri animali a lasciar stare la fauna locale e a non predare gli animali selvatici», conclude il veterinario.

E se a essere morsa è una persona?

In caso di sospetto morso di vipera a una persona, è necessario chiamare subito i soccorsi attraverso il 112 o il 118, secondo l’organizzazione locale, e seguire le istruzioni dell’operatore. Nell’attesa, bisogna mantenere la calma, ridurre i movimenti e allontanarsi dal serpente senza tentare di catturarlo.

Non bisogna incidere la ferita, succhiare il veleno, applicare ghiaccio o lacci emostatici né assumere iniziative terapeutiche autonome. La persona deve essere valutata tempestivamente in ospedale: le indicazioni per gli esseri umani sono di competenza sanitaria e non vanno confuse con quelle rivolte agli animali domestici.

Il messaggio finale è valido in ogni situazione: conoscere la fauna aiuta a superare la paura, ma la prudenza resta fondamentale. Anche quando le temperature iniziano a scendere, una vipera può ancora essere presente sul sentiero. Rispettare le distanze, proteggere i propri animali e sapere a chi rivolgersi in caso di emergenza sono le precauzioni più importanti.