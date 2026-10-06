Victoria’s Secret, il 9 ottobre apre il primo negozio in Sicilia

Il 9 ottobre sarà una data importante per gli appassionati del brand: Victoria’s Secret apre infatti il suo primo negozio in Sicilia.
L’appuntamento è fissato al Centro Sicilia, dove il nuovo punto vendita del marchio sarà inaugurato il prossimo 9 ottobre.
L’apertura rappresenta l’arrivo per la prima volta nell’Isola di uno dei brand internazionali più conosciuti nel settore della lingerie e della moda.
L’invito è già stato lanciato sui canali social del Centro Sicilia con un «Save the date», dando appuntamento al pubblico per l’apertura del nuovo negozio.
Il 9 ottobre, dunque, il Centro Sicilia ospiterà l’inaugurazione del primo store Victoria’s Secret in Sicilia, segnando l’ingresso del marchio nell’offerta commerciale dell’Isola.