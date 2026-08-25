Nate sotto i riflettori, pronte a scrivere la propria storia: le figlie delle grandi icone della moda

Per alcune ragazze il mondo dello spettacolo non rappresenta una scoperta, ma un universo conosciuto fin dall’infanzia. La moda, il cinema, i set fotografici e le passerelle fanno parte di una memoria familiare prima ancora di diventare una scelta professionale. Sono le figlie d’arte della nuova generazione, quelle che hanno ricevuto in eredità cognomi importanti e genitori che hanno trasformato il proprio volto e il proprio talento in icone, ma che oggi si trovano davanti alla sfida più difficile: costruire un’identità che appartenga soltanto a loro.

Tra i nomi che stanno attirando maggiormente l’attenzione spicca Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. La moda è stato il suo primo territorio, quello nel quale ha iniziato a muovere i primi passi davanti all’obiettivo, inevitabilmente accompagnata dalla somiglianza con la madre. Un volto che richiama Monica Bellucci, ma che Deva sta imparando a rendere sempre più personale, attraverso campagne, copertine e passerelle internazionali.

Il suo percorso, però, non si è fermato alla moda. Deva ha scelto di seguire le orme di entrambi i genitori anche nel cinema, entrando in un mondo nel quale il peso del cognome diventa ancora più evidente. Dopo il debutto sul grande schermo con La bella estate di Laura Luchetti, è arrivato il ruolo di Angelica Sedara ne Il Gattopardo, la serie Netflix tratta dal capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Un personaggio importante, legato a una delle opere più rappresentative della cultura italiana e già consegnato alla memoria cinematografica dal volto di Claudia Cardinale nel film di Luchino Visconti. Per Deva, interpretare Angelica ha significato confrontarsi con un’eredità artistica che va ben oltre quella familiare. E proprio Il Gattopardo l’ha portata a una nuova attenzione da parte del pubblico italiano, permettendole di essere riconosciuta non soltanto come la figlia di Monica Bellucci, ma come una giovane attrice pronta a cercare la propria strada.

Nella famiglia Bellucci-Cassel, intanto, una nuova generazione si affaccia sulla moda. Léonie Cassel, sorella minore di Deva, ha infatti scelto di muovere i primi passi sulle passerelle. A soli sedici anni ha debuttato nell’Alta Moda di Dolce & Gabbana in Sicilia, entrando così in un universo che conosce bene anche attraverso la storia professionale della madre.

Il suo è un percorso appena iniziato. E proprio per questo il debutto assume un significato particolare: Léonie non ha ancora una carriera da raccontare, ma ha già attirato l’attenzione di un pubblico abituato a osservare ogni movimento della famiglia. Il suo cognome apre inevitabilmente una porta, ma sarà il tempo a stabilire quale direzione prenderà una volta attraversata.

Un’altra giovane protagonista di questa nuova generazione è Athena Accorsi, figlia di due volti che appartengono a pieno titolo al mondo dello spettacolo: la modella e attrice Laetitia Casta e l’attore Stefano Accorsi. Una doppia eredità, dunque, che unisce la moda e il cinema e che rende il suo ingresso sotto i riflettori ancora più significativo.

Athena ha scelto di muovere i primi passi nel mondo della moda, debuttando giovanissima in passerella per Jacquemus in Corsica. Un esordio che ha attirato immediatamente l’attenzione anche per la forte somiglianza con la madre, una delle icone più riconoscibili della moda internazionale. Ma dietro quel volto che inevitabilmente richiama Laetitia Casta c’è una ragazza che appartiene a una generazione diversa e che si trova oggi davanti alla possibilità di costruire un’immagine tutta sua.

Il suo cognome porta con sé due mondi. Da una parte quello della moda, attraverso la madre, dall’altra quello della recitazione, attraverso il padre. Due percorsi artistici importanti che potrebbero rappresentare per Athena altrettante strade da esplorare, senza che necessariamente debba scegliere di percorrere una sola di esse.

Per ora è la passerella ad aver segnato il suo debutto. E forse è proprio questo il dettaglio più interessante: Athena non arriva sulla scena per raccontare una carriera già costruita, ma per iniziare a scriverne una propria.

Il confronto con Laetitia sarà inevitabile, così come inevitabile sarà la curiosità nei confronti di Stefano Accorsi. Ma l’eredità familiare, per quanto importante, rimane soltanto il punto di partenza. Il resto dovrà costruirlo lei, passo dopo passo, davanti a quelle stesse luci che hanno accompagnato la storia dei suoi genitori.

Tre ragazze, dunque. Tre cognomi conosciuti. Due famiglie che hanno lasciato un segno profondo nella moda, nel cinema e nell’immaginario collettivo.

Il termine nepo baby è ormai diventato quasi una definizione generazionale. Viene utilizzato per indicare i figli di personaggi famosi che scelgono di seguire la stessa strada dei genitori, spesso sottolineando il privilegio di essere nati dentro un ambiente già privilegiato.

Negarlo sarebbe inutile. Deva, Léonie e Athena hanno avuto accesso a un mondo che per molti rimane lontano. Sono cresciute accanto a professionisti, fotografi, registi, stilisti e artisti che altri incontrano soltanto dopo anni di gavetta. I loro cognomi attirano attenzione e possono certamente facilitare l’ingresso in determinati ambienti.

Ma il cognome, da solo, non può raccontare tutto

Perché proprio quei cognomi portano con sé anche un peso. Essere la figlia di Monica Bellucci significa essere inevitabilmente confrontata con Monica Bellucci. Essere la figlia di Laetitia Casta e Stefano Accorsi significa crescere con due eredità artistiche importanti alle spalle e sapere che ogni scelta potrà essere osservata attraverso quella lente.

Ogni fotografia diventa un possibile confronto. Ogni passerella viene inevitabilmente messa accanto a quella della madre. Ogni passo avanti rischia di essere letto attraverso il cognome prima ancora che attraverso la persona.

È una pressione che spesso rimane invisibile

Deva sembra aver scelto di affrontarla attraversando due mondi, la moda e il cinema, proprio come una sintesi dell’eredità ricevuta dai genitori. Léonie ha appena iniziato il proprio cammino sulle passerelle. Athena ha fatto il suo ingresso nel fashion system con Jacquemus, portando con sé un cognome che appartiene alla storia della moda e del cinema, ma anche la curiosità di una generazione che vuole scoprire chi sia davvero.

Non si tratta, dunque, di stabilire se siano o meno nepo babies. Lo sono, nel senso più letterale del termine. Ma l’etichetta non può diventare una sentenza sul loro talento.

Un’eredità può aprire una porta. Non può però decidere cosa accadrà dopo.

Potranno portare con sé il volto, il nome, la memoria e l’esperienza delle loro famiglie. Ma la storia che nascerà da tutto questo dovrà avere, inevitabilmente, la loro firma.

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