Première Made in Sicily, la Sicilia sfila alla Tonnara Florio tra moda, musica e nuovi talenti

Palermo ha accolto una serata dedicata alla creatività, alla moda e a quella Sicilia capace di trasformare le proprie radici in nuove forme di espressione. Nella suggestiva cornice della Tonnara Florio, Première Made in Sicily ha riunito stilisti, artisti, musicisti e protagonisti dello spettacolo con un obiettivo preciso: raccontare il talento siciliano attraverso linguaggi diversi.

La manifestazione, promossa dal gruppo imprenditoriale R&V e V&R, guidato da Andrea Pratelli e Paola Alinei, ha trovato nella storica tonnara uno scenario particolarmente significativo. Il complesso, acquistato nel 1830 da Vincenzo Florio, oggi diretto da Chico Paladino Florio, ha accolto una serata costruita tra moda, danza e musica.

A guidare il pubblico attraverso i diversi momenti della kermesse è stata Rajae Bezzaz, volto noto di Striscia la notizia, mentre la direzione artistica e la regia sono state affidate a Stefania Tschantret e la direzione generale a Roberto Oddo.

Il momento più atteso è arrivato con la nuova collezione dell’atelier Cacciatore, firmata dai giovani stilisti siciliani Giuseppe Cacciatore e Marco Lo Monaco. Palermo è diventata il luogo scelto per raccontare un percorso professionale profondamente legato alla propria terra, attraverso creazioni nelle quali tradizione e contemporaneità hanno trovato un punto d’incontro.

A impreziosire la sfilata è stata la presenza di Belén Rodríguez, madrina dell’evento, che ha indossato un abito realizzato appositamente per lei dai due designer.

Prima della moda, a introdurre la serata sono state le danzatrici della compagnia Cotroneo Event, protagoniste di un’apertura costruita sulle suggestioni della Sicilia e sulle coreografie di Stefania Cotroneo. Un prologo pensato per creare un legame immediato tra il luogo e lo spettacolo, trasformando la Tonnara in un palcoscenico capace di raccontare il territorio attraverso il movimento.

Première Made in Sicily ha rappresentato anche l’occasione per inaugurare la nuova gestione dell’Altura Club di Palermo, storica realtà nautica della città che punta a rilanciare la cultura del mare e la pratica delle discipline legate alla navigazione.

Lo sguardo della manifestazione si è poi rivolto allo sport e al cinema con la presentazione della 46ª edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival – Don Pratelli Award, in programma a Palermo dall’1 al 7 dicembre. A presentare il prossimo appuntamento è stata Paola Alinei, sottolineando ancora una volta la volontà di creare connessioni tra sport, cinema e cultura.

A chiudere la serata è stata Clara, protagonista sul palco con alcuni dei suoi brani più conosciuti e accolta con entusiasmo dal pubblico.

Una kermesse che ha scelto quindi di mettere al centro non soltanto la moda, ma un’idea più ampia di Sicilia: quella delle nuove generazioni, dei professionisti che investono nella propria terra e degli artisti capaci di portarne l’identità oltre i confini regionali.

jacktoto

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