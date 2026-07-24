Noto si veste di alta moda: Piazza Municipio palcoscenico della Fashion Week 2026

La bellezza del Barocco incontra il fascino dell’alta moda. Noto si prepara ad accogliere la Noto Moda Fashion Week 2026, un appuntamento dedicato allo stile, alla creatività e all’eleganza che porterà nel cuore del centro storico netino due serate all’insegna della moda contemporanea.
Il 25 e 26 luglio, alle ore 21.30, la suggestiva cornice di Piazza Municipio, davanti alla maestosa Cattedrale e a Palazzo Ducezio, si trasformerà in un esclusivo palcoscenico a cielo aperto per l’Haute Couture Gala – Private Runway Experience, inserito nel calendario estivo NotOn 2026.
Un incontro tra due forme d’arte apparentemente diverse, ma accomunate dalla stessa ricerca di bellezza: da una parte il patrimonio architettonico del Barocco siciliano, dall’altra il linguaggio della moda, fatto di creatività, ricerca e visione.
Per due serate Noto diventerà così protagonista di un evento capace di raccontare il lato più glamour della Sicilia, in un periodo dell’anno in cui la città accoglie visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Un’atmosfera unica, dove gli abiti e le creazioni degli stilisti dialogheranno con la scenografia naturale di uno dei luoghi più affascinanti dell’isola.
La Noto Moda Fashion Week 2026 si inserisce in un percorso sempre più orientato alla valorizzazione del territorio attraverso grandi eventi culturali e di spettacolo, confermando la vocazione della città a essere luogo d’incontro tra arte, turismo e nuove espressioni creative.
Piazza Municipio, con la sua eleganza senza tempo, diventerà per due notti il cuore pulsante della moda siciliana, regalando al pubblico un’esperienza in cui il fascino delle passerelle incontrerà la magia di una città patrimonio dell’umanità.
Un appuntamento che celebra non soltanto lo stile, ma anche quella capacità tutta siciliana di trasformare luoghi storici in scenari emozionanti, dove tradizione e contemporaneità si fondono in un racconto di bellezza.