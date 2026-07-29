“Una Notte di Festa Italiana” celebra la magia delle grandi melodie del nostro Paese al Teatro Massimo di Siracusa

Una cornice storica, due voci straordinarie e un viaggio musicale capace di attraversare le emozioni di intere generazioni. Il Teatro Massimo di Siracusa, nel cuore di Ortigia, ha ospitato “Una Notte di Festa Italiana”, una serata dedicata alla bellezza della tradizione musicale italiana, tra le melodie immortali della canzone napoletana, siciliana e dei grandi classici del nostro Paese.

Un appuntamento elegante e coinvolgente, prodotto dalla Salemi Production del maestro Davide Salemi e patrocinato dal Comune di Siracusa, che ha regalato al pubblico oltre due ore di musica, emozioni e numerosi momenti di grande partecipazione, culminati in standing ovation e richieste di bis.

Protagonisti della serata il tenore Roberto Alagna, artista di fama internazionale nato in Francia ma profondamente legato alle sue origini siracusane, e il soprano Giuliana Distefano, nipote del celebre tenore Giuseppe Distefano. Due interpreti capaci di incontrarsi sul palco attraverso un linguaggio universale, quello della musica, dando vita a un percorso tra storia, tradizione e identità.

Dalle atmosfere romantiche della canzone napoletana alle sonorità più autentiche della tradizione siciliana, il concerto ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso brani che appartengono alla memoria collettiva. Roberto Alagna ha incantato la platea con la sua voce intensa e potente, interpretando capolavori come “Parla più piano”, “O Sole Mio”, “Caruso” e “Dicitencello vuje”, fino alle coinvolgenti tarantelle siciliane che hanno celebrato le radici del territorio.

Ad arricchire la serata il dialogo artistico con Giuliana Distefano, che insieme ad Alagna ha emozionato il pubblico sulle note di “Santa Lucia” e “Tu vuò fa’ l’americano”, creando una perfetta armonia tra eleganza vocale e intensità interpretativa. Il soprano ha inoltre regalato momenti di grande sensibilità con le interpretazioni di “E vui durmite ancora” e “A vucchella”, confermando talento e raffinatezza.

Un concerto che ha saputo unire spettacolo e cultura grazie anche al sostegno al progetto “La Libreria di Jacques”, promosso dall’Associazione Jacques Fersen ODV presieduta da Riccardo Tomasello. L’intero ricavato della serata sarà destinato alla valorizzazione delle prime edizioni dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, con l’obiettivo di preservare e rendere accessibile un patrimonio culturale legato alla scoperta della bellezza italiana.

Nel corso dell’evento sono state consegnate a Roberto Alagna e Giuliana Distefano le medaglie celebrative del 240° anniversario del “Viaggio in Italia” di Goethe, realizzate in collaborazione con il Ministero del Turismo. Un ulteriore momento emozionante ha visto protagonista il soprano, che ha ricevuto dalle mani della giornalista Elisa Guccione un’opera dell’artista Cristiana Faranda, dedicata alla forza e all’impegno della donna nella società.

Tra applausi, emozioni e numerosi bis, la serata si è conclusa sulle note di “Bella Ciao”, scelta come simbolo universale di libertà e partecipazione.

Un viaggio nella grande musica italiana che ha riportato sul palco il valore delle nostre radici, dimostrando ancora una volta come le melodie più autentiche siano capaci di unire generazioni diverse e raccontare, attraverso le note, l’anima di un intero Paese.

jacktoto