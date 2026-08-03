Dal dato allo scaffale, perché il commercio cerca professionisti capaci di leggere il mercato

Per molti anni il commercio ha associato la crescita delle vendite soprattutto alla qualità del prodotto e alla forza della rete commerciale. Oggi questi elementi restano fondamentali, ma le aziende prendono decisioni sempre più complesse, basate sull’analisi dei dati, sull’osservazione dei comportamenti d’acquisto e sulla capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato. Dietro l’organizzazione di un punto vendita, la definizione di un assortimento o la scelta di una promozione esiste un lavoro di pianificazione che coinvolge competenze manageriali, analitiche e strategiche.

Negli ultimi anni i consumatori hanno modificato profondamente il proprio modo di acquistare. Il confronto tra prezzi avviene in tempo reale, il percorso di acquisto alterna canali fisici e digitali e le preferenze cambiano con una velocità che impone alle imprese una costante capacità di adattamento. In questo scenario, disporre di informazioni aggiornate rappresenta un vantaggio competitivo, ma la vera differenza nasce dalla capacità di leggerle e farle diventare base per decisioni efficaci.

Entrano così in gioco figure professionali che fino a poco tempo fa operavano soprattutto dietro le quinte, ma che oggi rivestono un ruolo sempre più centrale. Il category manager, ad esempio, analizza l’andamento delle categorie merceologiche, individua nuove opportunità di sviluppo e collabora con marketing, vendite e acquisti per costruire assortimenti coerenti con le esigenze del mercato. Accanto a lui lavorano professionisti specializzati nell’analisi delle performance commerciali, nella pianificazione delle attività promozionali e nella gestione delle relazioni con fornitori e distributori.

Il commercio moderno richiede quindi una visione trasversale. I dati mostrano ciò che accade, mentre l’esperienza e la conoscenza del mercato aiutano a comprenderne le cause. Un incremento delle vendite può dipendere da una promozione ben progettata, da un nuovo comportamento dei consumatori oppure da un diverso posizionamento del prodotto rispetto ai concorrenti. Ogni scelta commerciale nasce dall’incontro tra numeri, capacità interpretativa e conoscenza del contesto competitivo.

Anche la trasformazione digitale contribuisce ad ampliare il profilo di queste professioni. I sistemi di business intelligence, le piattaforme di analisi delle vendite e gli strumenti di previsione della domanda consentono di elaborare grandi quantità di informazioni in tempi molto rapidi. Parallelamente cresce il valore delle competenze che permettono di leggere quei dati con spirito critico, individuare tendenze e costruire strategie commerciali sostenibili nel tempo.

Per questo motivo molte aziende investono sempre più spesso in figure che sappiano coniugare analisi quantitativa e sensibilità commerciale. Chi opera nell’area trade e category management dialoga quotidianamente con funzioni diverse, partecipa alle decisioni sul posizionamento dei prodotti, osserva l’evoluzione dei consumi e contribuisce a definire le strategie di crescita dell’impresa. Si tratta di un ruolo che richiede metodo, capacità organizzativa e una buona comprensione delle dinamiche economiche che caratterizzano la distribuzione contemporanea.

In questo senso, il nuovo master post laurea in trade, category & commercial performance specialist di Sole 24 Ore Business School si pone come un percorso progettato per formare professionisti capaci di affrontare le sfide del commercio moderno attraverso una preparazione multidisciplinare.

I temi approfonditi spaziano dal category management al trade marketing, dal sales management alle analisi delle performance commerciali, business analytics, retail strategy e pianificazione delle attività promozionali, per offrire una visione completa delle principali leve che guidano la crescita delle imprese.

L’approccio didattico del master valorizza il confronto continuo con il mondo aziendale. Business case, esercitazioni pratiche, testimonianze di manager e project work permettono di osservare come le decisioni commerciali prendano forma all’interno delle organizzazioni. La presenza di docenti provenienti dal mondo delle imprese favorisce inoltre un dialogo costante con le esigenze del mercato e consente di collegare i contenuti teorici a situazioni operative concrete.

Il percorso si focalizza anche sullo sviluppo delle competenze digitali che oggi accompagnano le attività commerciali. L’analisi dei dati, gli strumenti di business intelligence e le applicazioni dell’intelligenza artificiale rappresentano infatti risorse sempre più diffuse nei processi decisionali. Il programma affronta questi temi con un approccio manageriale, mostrando come la tecnologia possa sostenere la capacità di leggere il mercato senza sostituire il contributo dell’esperienza e della valutazione professionale.

Completano il percorso le attività di career development e lo stage finale, elementi che consentono agli studenti di confrontarsi direttamente con il contesto lavorativo e di consolidare le competenze acquisite durante il master.

L’evoluzione del commercio conferma l’importanza crescente di conoscere il mercato attraverso i comportamenti delle persone, prima ancora dei numeri. Le aziende continuano a investire in strumenti sempre più sofisticati per raccogliere informazioni, ma restano i professionisti a trasformare quei dati in strategie, opportunità e risultati. Proprio questa capacità di collegare analisi, visione commerciale e conoscenza del business rende oggi particolarmente ricercate le figure specializzate nel trade, nel category management e nella gestione delle performance commerciali.

jacktoto

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