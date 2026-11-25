Il Parco dei Nebrodi, come abbiamo già visto, si candida per diventare patrimonio dell’Unesco e tutto questo grazie all’unicità di ogni singolo luogo che lo compone. Ma al suo interno c’è anche una storia mitologica, quella relativa alla Grotta San Teodoro ad Acquedolci e al ritrovamento di Thea, una donna vissuta probabilmente in Sicilia in un periodo molto lontano, la cui storia però ha un suo fascino.

Il ritrovamento delle sette inumazioni nella Grotta di San Teodoro

A illustrarla è il presidente della Pro Loco di Acquedolci, Ciro Artale, che illustra le particolarità di questo ritrovamento: «Il mito risale esattamente a 13-15mila anni fa. E’ un corpo di un’inumazione multipla ritrovata all’ingresso della grotta negli anni ’30 e ’40 e in successivi scavi condotti da Madiglia e Graziosi assieme all’Università di Palermo. Sono 7 inumazioni dello stesso periodo e un unicum in tutto il Mediterraneo. Sono del Paleolitico Superiore e purtroppo non tutte le inumazioni sono state ritrovate integre. Le prime, ST1, ST2, ST sta per San Teodoro, sono quelle più importanti e dopo essere stati a Firenze negli anni ’70 il Gemmellaro, il museo di Palermo, ha riottenuto i reperti e adesso sono ospitati nei suoi locali».

Thea, la donna del Paleolitico tra storia e leggenda

Il nome di Thea risale agli anni ’80, in quanto «riguarda il corpo ST1 ed è stata battezzata così grazie alla dottore Di Parti, che ha studiato l’argomento nella sua tesi. Tutto quello che ruota attorno a questo ritrovamento è, diciamo, tra il mito, il racconto e quello che può riguardare la vita dei primi uomini nella Sicilia. L’uomo in Sicilia è arrivato dopo l’ultima glaciazione, nel 20.000 a.C., quindi stabile probabilmente alcune migliaia di anni dopo».

Una comunità preistorica tra acqua, fauna e riparo

La ricchezza d’acqua e di fauna facevano la loro parte: «Queste comunità che prima si muovevano all’interno della Sicilia hanno trovato luoghi come quello della Grotta San Teodoro, qui nel territorio dell’attuale Acquedolci, che contemporaneamente aveva ricchezza di acqua e quindi di fauna e anche la possibilità di un riparo sicuro e di trovare qualcosa da raccogliere direttamente sul posto. Quindi il passaggio è avvenuto in luoghi come il nostro. La testimonianza di una grande industria litica, e quindi anche di tante armi e di utensili vari, e la permanenza all’interno della grotta, con riti di inumazione, fa di questo luogo uno dei più importanti».

Thea era sicuramente una persona importante all’interno del suo gruppo e attorno «sono stati ritrovati anche dei resti per corredo funebre: ossa di cervo e i denti tagliati, bucati e trasformati in una collana. A ciò probabilmente si aggiunge un coltellaccio di cui si è persa traccia, che dovrebbe essere a Milano, ma del quale non si hanno descrizioni e immagini. Quindi doveva essere una persona molto importante all’interno della sua comunità e il mito racconta che potesse essere la sacerdotessa o la regina del posto».

Il mito di Thea e il legame con il territorio di Acquedolci

Attualmente il mito di Thea «lo raccontano come un racconto normale che si tramanda, ma non nelle famiglie, bensì a scuola quando si studia quel periodo, oppure quando si visita la Grotta. C’è comunque affetto nei confronti di Bea, anche se comunque non si tratta di una storia vicina in termini temporali».