Il Parco dei Nebrodi guarda all’UNESCO e punta a valorizzare, anche a livello internazionale, uno dei patrimoni naturalistici e scientifici più importanti della Sicilia. È ancora in fase di elaborazione il progetto di candidatura che intende mettere in evidenza le peculiarità geologiche, ambientali e archeologiche di un territorio capace di raccontare milioni di anni di storia della Terra e migliaia di anni di presenza umana.

L’iniziativa si fonda su un patrimonio articolato, che comprende circa 30 geositi già censiti, ma anche laghi, cascate, formazioni rocciose e testimonianze della Sicilia preistorica.

La Grotta di San Teodoro e la storia di Thea

Tra i luoghi più significativi figura la Grotta di San Teodoro, nel territorio di Acquedolci. Il sito è noto per il ritrovamento dei resti di Thea, una donna vissuta probabilmente in Sicilia in un periodo compreso tra 14.000 e 11.000 anni fa. La grotta conserva inoltre importanti testimonianze faunistiche e rappresenta un luogo di grande interesse per lo studio della preistoria dell’Isola.

Il valore del patrimonio nebroideo non si esaurisce però nelle testimonianze archeologiche. Il territorio custodisce ambienti naturali di grande suggestione, come le cascate del Catafurco, a Galati Mamertino, e quelle di Ciddia, nel territorio di Mistretta. A completare il quadro ci sono il lago Biviere di Cesarò e il lago Maulazzo, ad Alcara Li Fusi, ecosistemi di particolare interesse paesaggistico e ambientale.

A Ucria si trova invece la Rocca di San Marco, una formazione rocciosa dalle forme singolari, modellata nel corso del tempo dall’azione erosiva dell’acqua e del vento. Anche questo luogo racconta, attraverso la conformazione del paesaggio, la lunga evoluzione geologica dell’area.

Circa 30 geositi e un patrimonio ancora da esplorare

Il censimento dei geositi costituisce uno dei punti centrali del progetto. I siti già individuati rappresentano una base di partenza per un lavoro di approfondimento che punta a riconoscere e documentare altri luoghi di interesse scientifico. L’obiettivo è costruire un quadro sempre più completo delle caratteristiche geologiche del Parco e delle relazioni tra ambiente naturale, paesaggio e storia dell’uomo.

Il percorso è stato illustrato da Michele Orifici, vicepresidente nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) e coordinatore del Comitato Tecnico SIGEA-Parco dei Nebrodi, nel corso della Conferenza internazionale sull’ingegneria naturalistica. L’appuntamento ha riunito circa 230 esperti, tra partecipanti in presenza e collegati da remoto.

Un’occasione di confronto che ha permesso di approfondire il valore del territorio e le prospettive legate alla sua tutela. Nel corso dell’incontro, Federico Preti, docente di Idraulica all’Università di Firenze e presidente nazionale dell’Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, ha indicato i Nebrodi come un vero e proprio laboratorio naturale nel cuore del Mediterraneo, sottolineandone le potenzialità per la ricerca e per lo sviluppo di interventi capaci di coniugare conservazione ambientale e gestione del territorio.