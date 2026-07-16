Testimoni di Geova ed evangelici: due realtà cristiane spesso confuse, ma profondamente diverse

Quando si parla di cristianesimo, capita spesso di accomunare Testimoni di Geova ed evangelici. In realtà, pur condividendo il riferimento alla Bibbia e la volontà di annunciare il Vangelo, si tratta di due realtà religiose profondamente diverse per origine, dottrina, organizzazione e pratica della fede.

Origini differenti

I Testimoni di Geova nascono negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo, grazie all’opera di Charles Taze Russell. La loro organizzazione è oggi guidata dal Corpo Direttivo, con sede mondiale a Warwick, nello Stato di New York.

Il mondo evangelico, invece, affonda le proprie radici nella Riforma protestante del XVI secolo. Oggi comprende numerose denominazioni, tra cui battisti, pentecostali, metodisti, valdesi, Assemblee di Dio e molte chiese indipendenti. Non esiste un’unica autorità centrale che governi tutte le comunità evangeliche.

La figura di Gesù

Una delle differenze più significative riguarda la persona di Gesù Cristo.

Per la maggior parte delle chiese evangeliche, Gesù è Dio Figlio, seconda Persona della Trinità, pienamente Dio e pienamente uomo. La dottrina della Trinità rappresenta uno dei pilastri della fede evangelica.

I Testimoni di Geova, invece, respingono la dottrina della Trinità. Considerano Gesù il Figlio di Dio e la prima creatura di Geova, distinto e subordinato al Padre. Anche lo Spirito Santo viene interpretato non come una persona divina, ma come la forza attiva di Dio.

La Bibbia

Entrambi attribuiscono alla Bibbia un ruolo centrale.

Le chiese evangeliche utilizzano diverse traduzioni delle Sacre Scritture e incoraggiano lo studio personale, pur facendo riferimento anche alla tradizione teologica delle rispettive denominazioni.

I Testimoni di Geova utilizzano prevalentemente la “Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture”, pubblicata dalla Watch Tower Bible and Tract Society, insieme alle pubblicazioni ufficiali dell’organizzazione come strumenti di studio.

L’organizzazione religiosa

Le comunità evangeliche sono generalmente guidate da pastori e anziani eletti o nominati secondo le regole della singola denominazione. Ogni chiesa gode spesso di una significativa autonomia.

L’organizzazione dei Testimoni di Geova è invece fortemente centralizzata. Le direttive dottrinali e organizzative provengono dal Corpo Direttivo e vengono applicate in modo uniforme nelle congregazioni di tutto il mondo.

Evangelizzazione

Sia gli evangelici sia i Testimoni di Geova attribuiscono grande importanza all’annuncio della fede.

I Testimoni di Geova sono noti soprattutto per la predicazione porta a porta e per la distribuzione delle loro pubblicazioni, anche se negli ultimi anni utilizzano sempre più strumenti digitali e punti informativi pubblici.

Le chiese evangeliche adottano modalità molto varie: culti pubblici, attività sociali, iniziative culturali, programmi radiofonici e televisivi, evangelizzazione nelle piazze, sui social network e attraverso opere di volontariato.

Le festività

Anche su questo aspetto emergono differenze significative.

La maggior parte degli evangelici celebra il Natale, la Pasqua e le altre principali ricorrenze cristiane, pur con modalità diverse rispetto alla tradizione cattolica.

I Testimoni di Geova non celebrano Natale, Pasqua, compleanni e altre festività che ritengono prive di fondamento biblico o di origine non cristiana. La principale ricorrenza religiosa è la Commemorazione della morte di Gesù, celebrata annualmente.

Il rapporto con la società

Gli evangelici partecipano normalmente alla vita civile e politica secondo la propria coscienza personale. Molti votano, ricoprono incarichi pubblici e prestano servizio nelle forze armate, se compatibile con le convinzioni della propria chiesa.

I Testimoni di Geova mantengono invece una posizione di neutralità politica: non votano, non si candidano a cariche pubbliche e rifiutano il servizio militare armato.

Due identità distinte

Confondere Testimoni di Geova ed evangelici significa trascurare differenze teologiche e organizzative che sono sostanziali. Pur condividendo alcuni elementi, come l’importanza attribuita alla Bibbia e l’impegno nell’evangelizzazione, appartengono a tradizioni religiose differenti e si identificano reciprocamente come realtà distinte.

Conoscere queste differenze significa contribuire a un’informazione più accurata e a un dialogo fondato sul rispetto reciproco. In un contesto sociale sempre più pluralista, comprendere le diverse espressioni del cristianesimo aiuta a superare stereotipi e semplificazioni, favorendo una conoscenza più consapevole del panorama religioso contemporaneo.